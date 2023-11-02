Пенсійний фонд розповів, як отримати виплати за довіреністю

Людина похилого віку повинна поновлювати документ кожен рік

У випадку, коли через стан здоров'я або з інших причин пенсіонер не має можливості отримати виплати особисто, він може доручити це іншій особі. Про те, як це зробити, повідомив Пенсійний фонд України.

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Отримати пенсію громадянин може довірити іншій особі – для цього необхідно буде оформити відповідний документ. Відповідно до ст. 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду її дії.

Також передбачено порядок оформлення та строк дії довіреності, а порядок посвідчення довіреності визначено ст. 245 Цивільного Кодексу України. Таким чином, пенсію за громадянина може отримувати інша особа протягом дії довіреності, яку людина похилого віку повинна поновлювати кожен рік. Це можна зробити особисто звернувшись з заявою до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

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Нагадаємо, у 2024 році в Україні проведуть пенсійну реформу. Вона передбачає нову систему нарахування пенсій. Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович заявила, що новий принцип забезпечить збільшення виплат у пенсіонерів. Пенсії перерахують «практично всім громадянам», які вийшли на пенсію пізніше ніж через три роки з моменту реформи.