Ізраїль закликав Росію негайно вигнати лідерів ХАМАСу з Москви

Ізраїль розглядає запрошення високопоставлених чиновників Хамаса до Москви як непристойний крок, що надає підтримку тероризму

Ізраїль засудив Росію за зустріч представників МЗС РФ із лідерами ХАМАС у Москві. Про це йдеться в заяві представника МЗС Ізраїлю Ліора Хаята.

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«ХАМАС – терористична організація, гірша, ніж ІДІЛ», – написав він.

Ліор Хаят додав, що руки високопоставлених чиновників ХАМАСу заплямовані кров'ю понад 1400 ізраїльтян, яких було вбито, страчено і спалено, і що вони відповідальні за викрадення понад 220 ізраїльтян, включно з немовлятами, дітьми, жінками і літніми людьми.

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«Ізраїль розглядає запрошення високопоставлених чиновників Хамаса до Москви як непристойний крок, що надає підтримку тероризму й узаконює звірства терористів ХАМАСу», – написав Хаят.

Ізраїль закликає РФ негайно вигнати лідерів ХАМАСу з Москви.

Як повідомлялося, до Москви прибула делегація ХАМАСу, яку очолює член політбюро Абу Марзук.

Нагадаємо, палестинська терористична організація ХАМАС привітало позицію диктатора РФ Володимира Путіна та «невтомні зусилля Росії» в контексті війни з Ізраілем. У заяві ХАМАСу йдеться про оцінку позиції Путіна стосовно «сіоністської агресії проти нашого народу» і «його неприйняття блокади Гази», зупинення гуманітарної допомоги та «атак на безпечне цивільне населення».

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Також «Главком» писав, що 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАСу.