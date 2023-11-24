Головна Світ Політика
search button user button menu button

Між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося перемир'я

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося перемир'я
фото: AP

Перемир'я передбачає всеосяжне припинення вогню на півночі та півдні Сектора Гази

Чотириденне перемир’я у війні Ізраїлю й екстремістського угруповання ХАМАС (визнане терористичним в ЄС і США) почало діяти вранці 24 листопада. Про це повідомляє агентство Al Arabiya.

Перемир'я передбачає всеосяжне припинення вогню на півночі та півдні Сектора Гази, за яким має відбутися звільнення деяких із 200 заручників, захоплених ХАМАС під час нападу 7 жовтня на територію Ізраїлю. В обмін на це мали бути звільнені кілька палестинських ув'язнених, яких утримують в ізраїльських в'язницях.

Бойовики збираються звільнити 13 ізраїльських заручників, жінок і дітей і допомогти переправитися з обложеного анклаву Гази.

Нагадаємо, 21 листопада стало відомо, що сторони досягли угоди, за якою бойові дії в Секторі Гази припиняться на чотири дні, а ХАМАС звільнить 50 заручників в обмін на 150 ув’язнених палестинців. Перемир’я мало розпочатися 23 листопада, проте його перенесли на 24 листопада.

Раніше міністр оборони Ізраїлю розповів, скільки триватимуть інтенсивні бойові дії після перемир’я.

Теги: Ізраїль ХАМАС війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант
Міністр оборони Ізраїлю розповів, скільки триватимуть інтенсивні бойові дії після перемир'я
Сьогодні, 00:20
Мосаб Хасан Юсеф, виступаючи перед присутніми, заявив, що ХАМАС «не вірить у політичні кордони» і додав, що це досі «не всім очевидно»
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
Вчора, 20:41
Режим припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС триватиме чотири дні
Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир’я: деталі
Вчора, 19:26

Політика

Голова Оборонного комітету Бундестагу розповіла, чим її засмутив посол Мельник
Голова Оборонного комітету Бундестагу розповіла, чим її засмутив посол Мельник
Росія хоче прокласти підводний тунель до Криму: яка країна може їй допомогти
Росія хоче прокласти підводний тунель до Криму: яка країна може їй допомогти
Між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося перемир'я
Між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося перемир'я
Фінляндія пояснила, коли може знову відкрити кордон для росіян
Фінляндія пояснила, коли може знову відкрити кордон для росіян
«5 тис. шоломів – це був провал». Голова Оборонного комітету Бундестагу прокоментувала дії Німеччини на початку війни
«5 тис. шоломів – це був провал». Голова Оборонного комітету Бундестагу прокоментувала дії Німеччини на початку війни
Стефанішина розповіла про переваги швидкого початку переговорів ЄС з Києвом
Стефанішина розповіла про переваги швидкого початку переговорів ЄС з Києвом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
37K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7323
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua