Між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося перемир'я

Перемир'я передбачає всеосяжне припинення вогню на півночі та півдні Сектора Гази

Чотириденне перемир’я у війні Ізраїлю й екстремістського угруповання ХАМАС (визнане терористичним в ЄС і США) почало діяти вранці 24 листопада. Про це повідомляє агентство Al Arabiya.

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Перемир'я передбачає всеосяжне припинення вогню на півночі та півдні Сектора Гази, за яким має відбутися звільнення деяких із 200 заручників, захоплених ХАМАС під час нападу 7 жовтня на територію Ізраїлю. В обмін на це мали бути звільнені кілька палестинських ув'язнених, яких утримують в ізраїльських в'язницях.

Бойовики збираються звільнити 13 ізраїльських заручників, жінок і дітей і допомогти переправитися з обложеного анклаву Гази.

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Нагадаємо, 21 листопада стало відомо, що сторони досягли угоди, за якою бойові дії в Секторі Гази припиняться на чотири дні, а ХАМАС звільнить 50 заручників в обмін на 150 ув’язнених палестинців. Перемир’я мало розпочатися 23 листопада, проте його перенесли на 24 листопада.

Раніше міністр оборони Ізраїлю розповів, скільки триватимуть інтенсивні бойові дії після перемир’я.