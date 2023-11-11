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Розвідка показала врятованих із Сектору Гази українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розвідка показала врятованих із Сектору Гази українців
Із зони конфлікту врятовані 145 громадян України, 9 громадян Молдови та палестинець
фото: Головне управління розвідки/Telegram

155 людей прибули до аеропорту Кишинева рейсом з Єгипту

Евакуйовані з Сектору Гази громадяни повертаються до України. 155 людей прибули до аеропорту Кишинева рейсом з Єгипту. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Із зони конфлікту врятовані 145 громадян України, 9 громадян Молдови та 1 палестинець. Далі українців чекає дорога додому, повідомляє ГУР МО.

«Серед евакуйованих – багато сімей з дітьми, а також одна громадянка України, яка має онкологічне захворювання: після прибуття до столиці Молдови її негайно доправили каретою швидкої допомоги на один із пунктів пропуску з Україною, де її зустріла бригада наших медиків та довезла до лікарні в Одесі», – сказано у повідомленні.

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Як зауважили в ГУР, операція з порятунку наших співгромадян на Близькому Сході триває.

Нагадаємо, що 9 листопада з Сектору Гази було евакуйовано першу групу українців із 43 осіб.

Як повідомлялося, авіація армії оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) ліквідувала командира роти ХАМАСу Ахмеда Сіама. Бойовик утримував у заручниках приблизно тисячу жителів Гази у лікарні Рантісі й перешкоджав їх евакуації. 

До слова, лідери арабських країн та Ірану злітаються на екстрений саміт у столиці Саудівської Аравії у суботу, 11 листопада, щоб спільно вимагати від Ізраїлю припинити війну в Секторі Гази, розпочату ХАМАСом понад місяць тому.

Теги: авіація Місяць Сектор Гази Ізраїль

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