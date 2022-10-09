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Українці безкоштовно зможуть отримати дрова: де і як

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Українці безкоштовно зможуть отримати дрова: де і як
Влада вже затверджує порядок розподілу та доставки дров громадянам
фото з відкритих джерел

Дрова українцям, які проживають у визначених регіонах, доставлятимуть

Мешканці прифронтових областей України отримають безкоштовно від держави дрова. На їхню закупівлю уряд виділив 563 млн грн. Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Голова уряду зазначив, що йдеться про громади у таких областях:

  • Донецькій;
  • Дніпропетровській;
  • Чернігівській;
  • Харківській;
  • Сумський;
  • Херсонській;
  • Миколаївській;
  • Запорізькій.

«563 млн грн уряд виділяє восьми областям для придбання дров та їхньої безкоштовної роздачі населенню в прифронтових територіях – ... де є значний ризик повторного пошкодження інфраструктури через бойові дії», – йдеться в повідомленні.

Шмигаль наголосив, що дрова громадянам доставлять. Влада вже затверджує порядок розподілу та доставки.

Зі свого боку, Міненергетики працює над продовженням спецзобов'язань щодо забезпечення населення електроенергією, термін яких спливає 30 жовтня. Таким чином у міністерстві мають намір зберегти для населення чинні тарифи на електрику, не допустивши їхнього підвищення.

«Для людей нічого не зміниться. Тарифи залишаться незмінними», – розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

А у Мінрегіоні розповіли українцям, як підготувати будинок до опалювального сезону. Зокрема, там радять:

  • зменшити тепловтрати – провести профілактику металопластикових вікон, ущільнити вікна та двері, а також визначити одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації;
  • підготувати батареї;
  • встановити додаткові джерела тепла – наприклад, твердопаливний котел, а також підготувати пічне опалення (за наявності такого).
  • об'єднати домогосподарства;
  • підготувати запаси твердого палива, електрогенератора та палива до нього.

«Закупіть запас палива: палети, вугілля, дрова тощо. Самостійно або разом із сусідами купіть електрогенератор і пальне для нього», – розповіли в міністерстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українським громадянам, які опинилися у біді, держава планує виділяти універсальну соціальну допомогу.

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Теги: Денис Шмыгаль зима

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