Ставки ростуть. За взяття терориста Гіркіна в полон обіцяють вже $50 тисяч
Гіркін (Стрєлков), імовірно, пішов воювати в Україну
У суботу, 15 жовтня, активіст Сергій Стерненко та фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя оголосили винагороду у розмірі $20 тисяч за взяття в полон колишнього ватажка «ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який, ймовірно, відправився на війну в Україну. Проте згодом до них доєдналися ще охочі впіймати Гіркіна і сума збільшилася ще на $30 тисяч.
Зокрема військовий, письменник Валерій Маркус також пообіцяв $10 тисяч.
Додаю ще 10000$ https://t.co/2zJaZodOFB— Валерій Маркус (@Valerii_Markus) October 15, 2022
До них приєдналися тенісист Сергій Стаховський, а також голова Луганської ОВА Сергій Гайдай – кожен по $10 тисяч.
+ ще 10000$— Serhiy Hayday (@serhey_hayday) October 15, 2022
злочинець має відповісти https://t.co/webi7blrZj
Таким чином, станом на початок доби неділі за живого полоненого Гіркіна обіцяють вже $50 тисяч.
Після активної підтримки флешмобу Стерненко жартома підсумував, що такими темпами Гіркіна українцям здадуть буряти.
«Відчуваю, що нам у багажнику його можуть привезти буряти», – підсумував Стерненко.
Він також пояснив, чому Гіркін повинен саме живим. Його можна обміняти на велику кількість воїнів ЗСУ, які зараз є у російському полоні, або ж віддати Нідерландам.
Чому гіркін треба нам живим?— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) October 15, 2022
Схема 1:
Його ловлять. Можна обміняти на багатьох наших захисників, які є у полоні. Ми звільняємо своїх.
Схема 2:
Його ловлять. Видаємо його Нідерландам, і просимо дати ще артилерії або ППО. Посилюємо оборону.
Раніше повідомлялося, що Гіркін не виходить на зв'язок з 10 жовтня. Російські пропагандисти стверджують, що він нібито пішов воювати «в один з добровольчих батальйонів».
Як відомо, терорист і співробітник ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін неоднарозово критикував Кремль за провали на війні в Україні. Він прогнозував, що у міноборони країни-терористки РФ грядуть кадрові чистки.
Коментарі — 0