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Ставки ростуть. За взяття терориста Гіркіна в полон обіцяють вже $50 тисяч

Альона Боженко
glavcom.ua
Ставки ростуть. За взяття терориста Гіркіна в полон обіцяють вже $50 тисяч
За взяття Гіркіна в полонактивісти обіцяють винагороду у $50 тисяч
фото із відкритих джерел

Гіркін (Стрєлков), імовірно, пішов воювати в Україну

У суботу, 15 жовтня, активіст Сергій Стерненко та фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя оголосили винагороду у розмірі $20 тисяч за взяття в полон колишнього ватажка «ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який, ймовірно, відправився на війну в Україну. Проте згодом до них доєдналися ще охочі впіймати Гіркіна і сума збільшилася ще на $30 тисяч.

Зокрема військовий, письменник Валерій Маркус також пообіцяв $10 тисяч.

До них приєдналися тенісист Сергій Стаховський, а також голова Луганської ОВА Сергій Гайдай – кожен по $10 тисяч.

Таким чином, станом на початок доби неділі за живого полоненого Гіркіна обіцяють вже $50 тисяч.

Після активної підтримки флешмобу Стерненко жартома підсумував, що такими темпами Гіркіна українцям здадуть буряти.

«Відчуваю, що нам у багажнику його можуть привезти буряти», – підсумував Стерненко.

Він також пояснив, чому Гіркін повинен саме живим. Його можна обміняти на велику кількість воїнів ЗСУ, які зараз є у російському полоні, або ж віддати Нідерландам.

Раніше повідомлялося, що Гіркін не виходить на зв'язок з 10 жовтня. Російські пропагандисти стверджують, що він нібито пішов воювати «в один з добровольчих батальйонів».

Як відомо, терорист і співробітник ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін неоднарозово критикував Кремль за провали на війні в Україні. Він прогнозував, що у міноборони країни-терористки РФ грядуть кадрові чистки.

Теги: полон письменник Міноборони злочинець

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