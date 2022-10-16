Ставки ростуть. За взяття терориста Гіркіна в полон обіцяють вже $50 тисяч

За взяття Гіркіна в полонактивісти обіцяють винагороду у $50 тисяч

Гіркін (Стрєлков), імовірно, пішов воювати в Україну

У суботу, 15 жовтня, активіст Сергій Стерненко та фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя оголосили винагороду у розмірі $20 тисяч за взяття в полон колишнього ватажка «ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який, ймовірно, відправився на війну в Україну. Проте згодом до них доєдналися ще охочі впіймати Гіркіна і сума збільшилася ще на $30 тисяч.

Зокрема військовий, письменник Валерій Маркус також пообіцяв $10 тисяч.

До них приєдналися тенісист Сергій Стаховський, а також голова Луганської ОВА Сергій Гайдай – кожен по $10 тисяч.

+ ще 10000$

злочинець має відповісти https://t.co/webi7blrZj — Serhiy Hayday (@serhey_hayday) October 15, 2022

Таким чином, станом на початок доби неділі за живого полоненого Гіркіна обіцяють вже $50 тисяч.

Після активної підтримки флешмобу Стерненко жартома підсумував, що такими темпами Гіркіна українцям здадуть буряти.

«Відчуваю, що нам у багажнику його можуть привезти буряти», – підсумував Стерненко.

Він також пояснив, чому Гіркін повинен саме живим. Його можна обміняти на велику кількість воїнів ЗСУ, які зараз є у російському полоні, або ж віддати Нідерландам.

Чому гіркін треба нам живим?



Схема 1:

Його ловлять. Можна обміняти на багатьох наших захисників, які є у полоні. Ми звільняємо своїх.



Схема 2:

Його ловлять. Видаємо його Нідерландам, і просимо дати ще артилерії або ППО. Посилюємо оборону. — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) October 15, 2022

Раніше повідомлялося, що Гіркін не виходить на зв'язок з 10 жовтня. Російські пропагандисти стверджують, що він нібито пішов воювати «в один з добровольчих батальйонів».

Як відомо, терорист і співробітник ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін неоднарозово критикував Кремль за провали на війні в Україні. Він прогнозував, що у міноборони країни-терористки РФ грядуть кадрові чистки.