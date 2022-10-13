Перша рашистка-окупантка потрапила в полон (фото, відео) 

Росіянка твердить, що пішла воювати замість чоловіка

Українські захисники взяли в полон першу російську жінку-військовослужбовицю. Рядова Анна Бабицька родом із Воронежа, була у штурмовій групі. Коли росіянка потрапила в полон, вона вирішила прикинутися медикинею. Про це у Facebook повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

«Каже, що медик, але хлопці чомусь їй не вірять. Останній запис у блокноті «йду є6...ить ук..р..в», – написав він.

В Україні окупантка, за її словами, із 16 серпня. Вона стверджує, що пішла воювати добровільно, коли в РФ почалася мобілізація, аби на війну не забрали її чоловіка. Ймовірно, йдеться про приховану мобілізацію на території країни-агресорки, адже офіційно її було оголошено лише у вересні.

Як повідомив Штефан, загарбницю обміняють на полонених українських воїнів.

Український блогер Володимир Золкін у своєму Telegram-каналі опублікував фотографії із соцмереж Бабицької.

Нагадаємо, днями Україна повернула з російського полону 32 воїнів і тіло полеглого ізраїльтянина Дмитра Фіалки.