Провоював менше тижня. Ще один мобілізований росіянин потрапив у полон ЗСУ

ЗСУ під Куп'янськом взяли у полон нещодавно мобілізованого жителя Москви

Призвані до війська у рамках путінської мобілізації росіяни уже потрапляють у полон в Україні

У мережі з’явилося відео полоненого російського військового, який був призваний до окупаційного війська у Москві 21 вересня. Росіянин потрапив у полон на Харківщині.

Полонений розповів, що отримав повістку у перший день мобілізації у РФ, 21 вересня, а уже 27 вересня вже потрапив у полон поблизу Куп'янська на Харківщині.

Розповідаючи свою історію, росіянин обмовився і сказав, що був призваний до лав «радянської армії». Він також розповів, що їхав у Україну «убивати націоналістичні батальйони», однак не знайшов їх в Україні.

Окупант закликав своїх колег по службі не приїжджати в Україну, а також заявив, що кається у тому, що вступив на службу в окупаційну армію.

Зазначимо, що сьогодні, 27 вересня, також стало відомо про перший факт здачі мобілізованого росіянина у полон. В український полон потрапив мобілізований житель Ростовської області РФ.

Нагадаємо, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян оголосив про початок часткової мобілізації. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів.

Після цього російські чоловіки масово кинулися виїжджати із РФ, утворивши величезні черги на кордонах.

До слова, у Росії триває часткова мобілізація, яка має закрити найпроблемніші для Кремля ділянки фронту. Щоправда, мобілізовані вже повідомляють, що їх кидатимуть у бій без жодної підготовки. Також мобілізовані скаржаться на нелюдські умови проживання у пунктах збору призовників.