Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)

Російських окупантів продовжують переслідувати невдачі в Україні

Загарбники випадково зняли, як російський зенітно-ракетний комплекс «Панцир С1» несподівано відкрив вогонь по самих же окупантах. Після трьох залпів угору ракета раптом вилетіла у напрямку російських військових. Епічне відео з'явилося у соцмережі Facebook.

Зазначимо, стало відомо про перший факт здачі мобілізованого росіянина у полон. В український полон потрапив мобілізований житель Ростовської області РФ.

Також у мережі з’явилося відео полоненого російського військового, який був призваний до окупаційного війська у Москві 21 вересня. Росіянин потрапив у полон на Харківщині.

Нагадаємо, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян оголосив про початок часткової мобілізації. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів.