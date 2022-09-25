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Які країни допомагають Росії проводити псевдореферендуми: перелік

Надія Карбунар
glavcom.ua
Які країни допомагають Росії проводити псевдореферендуми: перелік
Загарбники влаштували на окупованих територіях псевдореферендум за приєднання до РФ
фото з відкритих джерел

Представники кількох країн взялися виконувати роль іноземних «спостерігачів»

Білорусь, Сирія, Єгипет, Бразилія, Венесуела, Уругвай, Того та Південно-Африканська Республіка фактично стали співучасниками фейкових референдумів, які Росія проводить на окупованих територіях України. Представники цих країн взялися виконувати роль іноземних «спостерігачів». Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Окупаційна російська влада цими днями робить неабиякі спроби за будь яку ціну провести на тимчасово окупованих територіях свої псевдореферендуми. І наполягає на тому, що вони будуть прозорими та легітимними. Для цього навіть покликала іноземних спостерігачів. По суті вони беруть участь у колективному злочині проти суверенної незалежної держави Україна», – ідеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що окрім поіменного списку всіх учасників цього злочину, в розпорядженні українських органів влади є також точні адреси всіх псевдодільниць, кількість прикріплених до них псевдовиборців, детальні маршрути, якими окупанти збираються курсувати для «збору» голосів, навіть номери їхніх машин та дані водіїв.

Там також наголосили, що референдуми на тимчасово окупованих територіях абсолютно незаконні як в України, так і за міжнародно-правовими документами. Так само незаконні в'їзд, перебування та здійснення якоїсь діяльності так званих іноземних спостерігачів на тимчасово окупованих українських територіях.

«Звертаємося до іноземців: всі, хто наважиться потурати злочинцям, самі стають злочинцями! Уникнути відповідальності не вдасться!», – попередили у міністерстві.

Раніше окупанти примусили 57 українських військовополонених з пропискою у Донецькій області проголосувати на псевдореферендумі за приєднання регіону до складу Російської Федерації.

Як повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, Росія утримує в полоні 2,5 тис. українців, серед них багато цивільних. 

Нагадаємо, з 23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на території окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей проводять «референдуми» щодо входження до складу Росії. Псевдореферендуми триватимуть п’ять днів – до 27 вересня.

Центру протидії дезінформації при РНБО раніше повідомив, що окупанти примушують до голосування на псевдореферендумі, а до Херсонської області завезли «масовку» з Криму

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