Масовка і голосування під дулами автоматів: як проходять «референдуми» окупантів
Загарбники продовжують знущатися з місцевого населення на окупованих територіях
Росія продовжує проводити фейкові «референдуми» на тимчасово окупованих територіях. Цивільних примушують до голосування, а до Херсонської області завезли «масовку» з Криму. Про це пише Telegram-канал Центру протидії дезінформації.
Яка ситуація з фейковими «референдумами» росіян:
- у Запорізькій області росіяни планують оголосити про «незалежність» окупованих територій після псевдореферендуму.
- у Херсонській області окупанти завезли «масовку» з Криму для участі в псевдореферендумі;
- в Донецькій області «комісії» ходять по квартирах та примушують голосувати на порозі, в їх присутності. Цивільні не мають можливості відмовитись, або ж проголосувати негативно;
- в Луганській області цивільні «голосують» під дулами автоматів, а незгодних вносять в окремий список. В Алчевську враховують голоси навіть тих, хто потрапив у полон або ж загинув.
Нагадаємо, з 23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на території окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей проводять «референдуми» щодо входження до складу Росії. Псевдореферендуми триватимуть п’ять днів – до 27 вересня.
У перший день голосування окупанти вирішили не відкривати виборчі дільниці. Збором голосів займалися «мобільні виборчі комісії» – групи людей обходили домівки жителів окупованих міст та сіл. Як відомо, СБУ ідентифікувала понад 1,5 тис. осіб, причетних до «референдумів».
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