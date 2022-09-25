Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни змушують українських полонених голосувати на «референдумі» – РНБО

Надія Клочко
glavcom.ua
Росіяни змушують українських полонених голосувати на «референдумі» – РНБО
Росіяни змусили 57 українських полонених проголосувати на псевдореферендумі
фото: російські ЗМІ

Російська пропаганда заявляє про нібито велику кількість «прихильників» ідеї приєднання до РФ серед полонених українських військових

Окупанти примусили 57 українських військовополонених з пропискою у Донецькій області проголосувати на псевдореферендумі за приєднання регіону до складу Російської Федерації. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України.

За даними Центру, у Донецькій області загарбники намагаються сформувати з українських військовополонених, утримуваних в Оленівській колонії, «козачий батальйон» імені Богдана Хмельницького». Також у кремлівських медіа з'явилася інформація, що 11 чоловіків і 23 жінок-військовослужбовців Збройних сил України нібито звернулися до бойовиків із проханням отримати паспорти терористичного утворення «ДНР». Ще 57 українських військовополонених з пропискою у Донецькій області, як зазначається у повідомленні, примусили проголосувати на псевдореферендумі за приєднання регіону до складу Росії.

«Щоб надати провокації хоч якоїсь правдоподібності, у паспортах військовополонених зроблено помітку про прописку в так званій «ДНР», що нібито дало їм право брати участь у фейковому референдумі», – зазначали в Центрі.

Наголошується, що подібні кроки з боку загарбників є черговою маніпуляцією, спрямованою на поширення на захоплених територіях кремлівського наративу про нібито велику кількість «прихильників» ідеї приєднання до РФ серед полонених українських військових. 

Зазначимо, як повідомила раніше віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, Росія утримує в полоні 2,5 тис. українців, серед них багато цивільних. 

Нагадаємо, з 23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на території окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей проводять «референдуми» щодо входження до складу Росії. Псевдореферендуми триватимуть п’ять днів – до 27 вересня.

Центру протидії дезінформації при РНБО раніше повідомив, що окупанти примушують до голосування на псевдореферендумі, а до Херсонської області завезли «масовку» з Криму

Читайте також:

Теги: референдум РНБО пропаганда росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сербія оприлюднила свою позицію щодо «референдумів»
Сербія відмовилася визнавати «референдуми» на окупованих територіях України
Сьогодні, 14:55
Окупанти «підбили» підсумки фейкових референдумів ще на початку вересня – СБУ
Окупанти «підбили» підсумки фейкових референдумів ще на початку вересня – СБУ
Сьогодні, 11:24
Окупанти проводять «референдуми» з 23 по 27 вересня
Масовка і голосування під дулами автоматів: як проходять «референдуми» окупантів
Сьогодні, 12:52

Події в Україні

Росіяни змушують українських полонених голосувати на «референдумі» – РНБО
Росіяни змушують українських полонених голосувати на «референдумі» – РНБО
Без касок, зате з унітазом: азовці показали знищені позиції загарбників
Без касок, зате з унітазом: азовці показали знищені позиції загарбників
Окупанти заявили про завершення мобілізації в Криму
Окупанти заявили про завершення мобілізації в Криму
Сім місяців війни за 10 секунд: військові показали цікаве відео
Сім місяців війни за 10 секунд: військові показали цікаве відео
Родина звільненого з полону Михайла Діанова припинила збір коштів на його лікування
Родина звільненого з полону Михайла Діанова припинила збір коштів на його лікування
Загинула доброволиця «Квітка», яка повернулася з Італії захищати рідну землю
Загинула доброволиця «Квітка», яка повернулася з Італії захищати рідну землю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Арестович заявив, що в Україні можуть мобілізувати 5,5 млн осіб
68K
Натяк Путіну? ЦРУ розкрило модель планування удару по лідеру Аль-Каїди
52K
Стало відомо, скільки рашистів перебувають на Запорізькій АЕС
22K
Вимагали, щоб їхали з ними: мобілізовані в РФ побили поліцейських (відео)
13K
Обстріли у Запоріжжі: знеструмлена електростанція, є поранені
13K
25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
Вчора, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
23 вересня, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
22 вересня, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту