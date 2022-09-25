Росіяни змушують українських полонених голосувати на «референдумі» – РНБО

Російська пропаганда заявляє про нібито велику кількість «прихильників» ідеї приєднання до РФ серед полонених українських військових

Окупанти примусили 57 українських військовополонених з пропискою у Донецькій області проголосувати на псевдореферендумі за приєднання регіону до складу Російської Федерації. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України.

За даними Центру, у Донецькій області загарбники намагаються сформувати з українських військовополонених, утримуваних в Оленівській колонії, «козачий батальйон» імені Богдана Хмельницького». Також у кремлівських медіа з'явилася інформація, що 11 чоловіків і 23 жінок-військовослужбовців Збройних сил України нібито звернулися до бойовиків із проханням отримати паспорти терористичного утворення «ДНР». Ще 57 українських військовополонених з пропискою у Донецькій області, як зазначається у повідомленні, примусили проголосувати на псевдореферендумі за приєднання регіону до складу Росії.

«Щоб надати провокації хоч якоїсь правдоподібності, у паспортах військовополонених зроблено помітку про прописку в так званій «ДНР», що нібито дало їм право брати участь у фейковому референдумі», – зазначали в Центрі.

Наголошується, що подібні кроки з боку загарбників є черговою маніпуляцією, спрямованою на поширення на захоплених територіях кремлівського наративу про нібито велику кількість «прихильників» ідеї приєднання до РФ серед полонених українських військових.

Зазначимо, як повідомила раніше віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, Росія утримує в полоні 2,5 тис. українців, серед них багато цивільних.

Нагадаємо, з 23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на території окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей проводять «референдуми» щодо входження до складу Росії. Псевдореферендуми триватимуть п’ять днів – до 27 вересня.

Центру протидії дезінформації при РНБО раніше повідомив, що окупанти примушують до голосування на псевдореферендумі, а до Херсонської області завезли «масовку» з Криму.