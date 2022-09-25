Скільки українців залишаються у російському полоні: дані уряду

Серед полонених багато цивільних українців

Росія утримує в полоні 2,5 тис. українців, серед них багато цивільних. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в інтерв'ю BBC News Україна.

«Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні, і найгірше – там залишаються цивільні. Вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають», – заявила вона.

При цьому Верещук наполягає, що Росія має саме повернути цивільних, а не обмінювати. Вона також підкреслила, що серед полонених багато жінок.

«Жінок в полоні залишилося чимало. Якщо врахувати, що з Азовсталі вийшла 131 жінка, то уявіть собі, скільки жінок у неволі. Повернули лише декілька. Жінок треба визволяти, з ними поводяться страшно. Вони (росіяни – ред.) знущаються, вони б'ють наших жінок, вони катують наших жінок. Світ не має мовчки дивитися і спостерігати, коли вбивають наших жінок в тюрмі», – наголосила міністерка.

Нагадаємо, 21 вересня в результаті обміну вдалося повернути з російського полону понад 200 українських захисників, у тому числі 124 офіцери, а також 10 іноземців. російській стороні віддали підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука та 55 військових Росії.

До слова, сьогодні, 25 вересня, звільнена з російського полону захисниця Азовсталі, медик Мар'яна Мамонова народила дівчинку.