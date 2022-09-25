Сербія відмовилася визнавати «референдуми» на окупованих територіях України

У Сербії наголошують, що псевдореферендуми на окупованих територіях України суперечать міжнародному праву

Сербія, відповідно до міжнародного права, не визнаватиме результати фейкового «референдуму», який організувала Росія на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявив глава МЗС Сербії Нікола Селакович під час пресконференції.

«З одного боку, наша принципова прихильність принципам і нормам міжнародного публічного права, статуту ООН, а з іншого боку, це повністю суперечило б нашим державним і національним інтересам, повністю суперечило б нашій політиці збереження територіальної цілісності та суверенітету і прихильність принципу непорушності кордонів», – пояснив сербський міністр.

Нагадаємо, з 23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на території окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей проводять «референдуми» щодо входження до складу Росії. Псевдореферендуми триватимуть п’ять днів – до 27 вересня.

Раніше Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що Білорусь, Сирія, Єгипет, Бразилія, Венесуела, Уругвай, Того та Південно-Африканська Республіка фактично стали співучасниками фейкових референдумів, які Росія проводить на окупованих територіях України. Представники цих країн взялися виконувати роль іноземних «спостерігачів».