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Які області прийняли найбільше переселенців: дані Мінреінтеграції

Альона Боженко
glavcom.ua
Які області прийняли найбільше переселенців: дані Мінреінтеграції
Мінреінтеграції назвало області, які прийняли найбільше переселенців
фото: Уніан

Лідер за кількістю внутрішніх переселенців – східний регіон

Від початку повномасштабного вторгнення Росії внутрішньо переміщеними особами стали сім мільйонів жителів України, в тому числі мільйон дітей. Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«У цілому в нашій країні через війну понад 7 мільйонів українців стали внутрішньо переміщеними особами. З них понад 1 мільйон – це діти», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, близько мільйона громадян знайшли прихисток у 5 670 місцях компактного проживання для переселенців.

«Лідер за кількістю внутрішніх переселенців – східний регіон. У Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій областях перебувають 1,9 мільйона ВПО. 1,7 мільйона осіб обрали місцем тимчасового проживання захід України. Це Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська, Хмельницька, Рівненська, Волинська області», – вказують у Мінреінтеграції.

Північний регіон (Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська області) прийняв 1,6 мільйона ВПО, а центральний (Вінниччина, Черкащина, Кіровоградщина, Полтавщина) - один мільйон. У південному регіоні (Одещина, Миколаївщина) – 0,7 мільйона вимушених переселенців.

У Мінреінтеграції зауважили, що триває евакуація зі щойно визволених та особливо небезпечних районів. Напередодні зими міністерство залучає органи влади усіх рівнів, громади та благодійників до оперативного облаштування прихистків і створення для внутрішніх переселенців прийнятних умов проживання у холодний період року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верещук закликає людей переїжджати у більш безпечні регіони України. Віцепрем’єрка переконана, що переселенці вже навесні повернуться до своїх домівок.

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Теги: Миколаївщина Одещина евакуація Полтавщина Черкащина Вінниччина переселенці Кіровоградщина

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