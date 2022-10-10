Верещук закликала людей тікати із небезпечних територій

Віцепрем’єрка – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук обіцяє забезпечити переселенців усім необхідним

Ірина Верещук закликає людей переїжджати у більш безпечні регіони України. Віцепрем’єрка переконана, що переселенці вже навесні повернуться до своїх домівок.

«Держава дбає про кожну сім’ю, що зважилася евакуюватись з небезпечних регіонів чи з територій, які щойно звільнені. Одразу по прибуттю до місць компактного проживання ВПО мають забезпечуватись речами першої необхідності, продуктами, медичними засобами тощо. Умови, в яких ці люди проведуть зиму, повинні бути пристосованими для проживання як дорослих, так і дітей чи маломобільних людей, зауважила Віцепрем’єрка Ірина Верещук під час робочої поїздки по Хмельниччині, інформує пресслужба Мінреінтеграції.

«Ми вас любимо, ми чекаємо на кожного з вас. Кожного підтримаємо, не залишимо на самоті. Завдання влади – врятувати якомога більше. Усіх, хто в себе вдома наражається на небезпеку, ми наполегливо закликаємо евакуюватись! Тут, у безпеці, ми разом перезимуємо, відновимось – і вже навесні поїдемо відроджувати наші звільнені міста і села!», – звернулась посадовиця до українців.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтя Росія знову випустила близько десятка ракет по Запоріжжю. Також стало відомо, що рашисти зруйнували багатоповерхівку, є постраждалі.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч 9 жовтня обстріляли Запоріжжя.

Командування Повітряних сил Збройних сил повідомило, що атака була здійснена з керованих ракет Х-22 і Х-59. Загарбники випустили ракети з тимчасово окупованих Бердянська і Мелітополя. Більшість ракет влучила у приватні будинки та багатоповерхівки.

Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).