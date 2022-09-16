Підприємці, які працевлаштували переселенців, отримують від держави гроші: деталі

За кожного працевлаштованого з числа ВПО держава виплачує підприємцю 6500 грн впродовж двох місяців

Держава компенсувала 122 млн грн підприємцям, які взяли на роботу внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко.

«Активізація ситуації на ринку праці та підвищення рівня зайнятості серед населення – одне з ключових завдань для уряду. Ми стимулюємо підприємців створювати робочі місця через надання державних грантів на започаткування і розвиток бізнесу. Розраховуємо, що це дозволить створити близько 300 тисяч робочих місць», – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що уряд виплачує роботодавцям компенсацію за працевлаштування людей, які переїхали з небезпечних регіонів, щоб вони швидше адаптувались на новому місці.

«Вже перерахували підприємцям 122 млн грн за взяття на роботу понад 11 тисяч переселенців. Окрім того, очікуємо на підтримку парламентом ще однієї нашої ініціативи щодо надання компенсації бізнесу за працевлаштування окремих категорій громадян, зокрема молоді на перше робоче місце, учасників бойових дій, одиноких батьків», – зазначила Свириденко.

Нагадаємо, з квітня уряд запровадив програму компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб – за кожного працевлаштованого з числа ВПО держава виплачує підприємцю 6500 грн впродовж двох місяців. Компенсація надається роботодавцю, який взяв на роботу ВПО із заробітною платою не меншою за мінімальну (6500 грн), перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, подав податкову звітність за 4 квартал 2021 р. або весь 2021 р. та не є неприбутковою організацією.

До слова, нещодавно Кабінет міністрів розширив перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію за прихисток переселенців.

Внутрішньо переміщені особи, які подавали заяви через «Дію» до 30 квітня 2022 р., але не отримали допомогу, зможуть додаткового звернутися із заявою до органу соцзахисту населення та отримати виплату.