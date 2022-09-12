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Діти-переселенці безкоштовно отримають зимовий одяг: куди звертатися

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Діти-переселенці безкоштовно отримають зимовий одяг: куди звертатися
Дизайн-унісекс підійде як хлопчикам, так і дівчаткам
фото: пресслужба Мінреінтеграції

У першу чергу одяг надаватимуть багатодітним сім’ям

Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ надасть безкоштовно зимовий теплий одяг для дітей, які змушені були залишити домівки через війну. Про проєкт підтримки внутрішньо переміщених осіб повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Як повідомляється, у першу чергу одяг надаватимуть багатодітним сім’ям. Розрахований одяг на немовлят, а також дітей віком від двох до 14 років.

У комплект входитимуть зимова куртка, светр чи світшот, термобілизна, теплі та спортивні штани, шкарпетки, зимові черевики, шарф, шапка та рукавички. Дизайн-унісекс підійде як хлопчикам, так і дівчаткам.

Для отримання комплекту зимового одягу варто звернутися за одним з номерів:

– 15-48 (цілодобова «гаряча лінія» Мінреінтеграції з кризових питань);

– +38 (066) 813 62 39 (уповноважений з питань ВПО).

Як повідомлялося, переселенці, які звернулися до 30 квітня через «Дію» по допомогу, але не отримали грошей, можуть вдруге подати відповідну заявку.

До відома, уряд змінив порядок надання допомоги на проживання переселенцям.

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