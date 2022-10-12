Студенти-переселенці зможуть навчатися безкоштовно: рішення уряду

Перевестися на державну форму навчання також зможуть студенти, що перебувають на окупованих територіях і діти загиблих воїнів ЗСУ

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про переведення на бюджетну форму навчання студентів-переселенців і тих, які перебувають на тимчасово захоплених територіях. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Студентів, які є вимушено переміщеними особами або перебувають на тимчасово окупованих територіях, переведуть у вишах на бюджетну форму навчання. Сьогодні урядом прийнято відповідну постанову. Вона розроблена за дорученням президента України Володимира Зеленського», – ідеться в повідомленні.

Документ дозволить перевести на навчання за державні кошти студентів, які проживають на тимчасово окупованій території, а також, де йдуть воєнні (бойові) дії або тимчасово захоплені чи оточені. Постанова дозволяє перевести на навчання за державні кошти внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з таких територій.

У Мінреінтеграції зауважили, що можливість навчатися на бюджетній формі навчання отримали діти загиблих захисників України та учасники бойових дій, особи, які отримали інвалідність внаслідок війни та їхні діти.

Крім того, документ визначить механізм переведення на навчання за державні кошти вищевказаних категорій, що здобувають фахову передвищу чи вищу освіту та зараховані до закладів фахової передвищої (вищої освіти) державної та приватної форми власності в минулих роках на контрактних умовах.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив механізм, який допоможе продовжити навчання студентам-контрактникам, які втратили можливість платити за навчання. Для них із резервного фонду держбюджету виділено близько 87 млн грн. Ці кошти планується спрямувати на компенсацію вартості навчання.

Також раніше міністр освіти Сергій Шкарлет повідомляв, що держава погасить заборгованості для студентів-контрактників з окупованих територій та зони бойових дій. Звільнять від оплати й тих студентів, які перебували в окупації чи блокуванні раніше, і не можуть виплатити борг за навчання.