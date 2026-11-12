Кабмін ухвалив рішення про ліквідацію Комишуваської школи соціальної реабілітації

Уряд вирішив припинити діяльність спеціального навчального закладу на Запоріжжі, призначеного для дітей, які потребують особливих умов виховання

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про ліквідацію Комишуваської школи соціальної реабілітації, що розташована в Запорізькій області та підпорядковується Міністерству освіти і науки. Відповідне рішення закріплене постановою уряду №1418 від 11 листопада 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на документ Кабміну.

Згідно з постановою «Деякі питання оптимізації мережі шкіл соціальної реабілітації», уряд вирішив ліквідувати Комишуваську школу соціальної реабілітації Міністерства освіти і науки України.

Для проведення відповідної процедури МОН спільно із Запорізькою обласною державною адміністрацією (військовою адміністрацією) доручено утворити спеціальну ліквідаційну комісію.

Саме ця комісія повинна забезпечити проведення всіх необхідних заходів, пов'язаних із припиненням діяльності навчального закладу.

Крім того, Кабмін вніс зміни до постанови від 13 жовтня 1993 року №859 «Про організацію діяльності спеціальних закладів освіти для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання».

Комишуваська школа соціальної реабілітації – державний спеціальний заклад освіти в Запорізькій області, призначений для дітей віком від 11 до 14 років, які вчинили суспільно небезпечні діяння та потребують особливих умов виховання.

До таких закладів неповнолітніх направляють за рішенням суду для здобуття освіти, виховання, корекції поведінки та соціальної реабілітації. Термін перебування визначається судом, але загалом не перевищує трьох років.

На відміну від звичайних шкіл, заклади соціальної реабілітації поєднують освітній процес із виховною роботою та спеціальним педагогічним наглядом. Їхнє завдання полягає у створенні умов для зміни поведінки неповнолітніх та їхнього повернення до суспільного життя.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська завдали масованого авіаудару по селищу Комишуваха Запорізької області. Станом на 7 листопада кількість загиблих зросла до 55 людей. Під час ліквідації наслідків атаки російські безпілотники повторно атакували рятувальників, унаслідок чого двоє працівників ДСНС зазнали поранень.