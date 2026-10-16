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Діти тікали через вікна замість того, щоб іти в укриття. На Рівненщині спалахнув скандал у школі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Діти тікали через вікна замість того, щоб іти в укриття. На Рівненщині спалахнув скандал у школі
Після початку повітряної тривоги учні втекли зі школи через вікна
фото: скриншот з відео

На скандал відреагувала начальниця Управління освіти Вараської міської ради Олена Корень

У місті Вараш Рівненської області учні ліцею №1 під час повітряної тривоги замість того, щоб іти в укриття, почали тікати зі школи через вікна першого поверху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві видання.

На оприлюднених кадрах 15 жовтня видно, як після початку повітряної тривоги учні один за одним вистрибують із вікон навчального кабінету та біжать територією закладу.

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На інцидент відреагувала начальниця Управління освіти Вараської міської ради Олена Корень. Вона заявила, що підтримує педагогів і вважає несправедливими поспішні звинувачення на їхню адресу.

«Випадок, коли під час повітряної тривоги учні почали тікати через вікна, обурює. І ще більше обурює те, як швидко окремі люди поспішають поширювати цю історію, звинувачувати педагогів і запитувати: «Де вчителі? Що вони роблять?». А я хочу запитати: «Де батьки? Чи говорять вони зі своїми дітьми про ціну безвідповідальності? Чи пояснюють, що повітряна тривога – це не формальність, а реальна загроза життю?», – наголосила Корень. 

Діти тікали через вікна замість того, щоб іти в укриття. На Рівненщині спалахнув скандал у школі фото 1

Посадовиця наголосила, що безпека школярів – це спільна відповідальність закладу освіти, батьків та учнів. Вона закликала батьків регулярно говорити з дітьми про небезпеку повітряних тривог і пояснювати, чому важливо дотримуватися правил безпеки.

«Ми не хочемо перетворювати ліцеї на в’язниці, забивати вікна й будувати стіни недовіри. Так, ми будемо посилювати заходи безпеки, шукати рішення, робити все можливе для захисту дітей. Але жодні конструкції не замінять свідомості, відповідальності та взаємної поваги», – додала Олена Корень.

У коментарях під дописом користувачі мережі підтримали позицію Корень. Вони погодилися, що відповідальність за безпеку школярів не можна покладати виключно на вчителів.

Діти тікали через вікна замість того, щоб іти в укриття. На Рівненщині спалахнув скандал у школі фото 2
Діти тікали через вікна замість того, щоб іти в укриття. На Рівненщині спалахнув скандал у школі фото 3
Діти тікали через вікна замість того, щоб іти в укриття. На Рівненщині спалахнув скандал у школі фото 4
Діти тікали через вікна замість того, щоб іти в укриття. На Рівненщині спалахнув скандал у школі фото 5

Нагадаємо, 15 жовтня уряд змінив правила навчання у школах під час тривалих повітряних тривог. Відтепер заклади можуть поєднувати заняття в укриттях із дистанційним форматом, а рішення щодо організації уроків ухвалюватимуть з урахуванням безпекових умов і наявності захисних споруд.

Як повідомлялося, в Україні близько 30% шкіл працюють дистанційно або поєднують онлайн-заняття з очними. Причиною таких обмежень залишаються регулярні російські атаки на освітню інфраструктуру.

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Теги: війна школа Рівненщина школярі тривога

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