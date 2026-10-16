Діти тікали через вікна замість того, щоб іти в укриття. На Рівненщині спалахнув скандал у школі
На скандал відреагувала начальниця Управління освіти Вараської міської ради Олена Корень
У місті Вараш Рівненської області учні ліцею №1 під час повітряної тривоги замість того, щоб іти в укриття, почали тікати зі школи через вікна першого поверху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві видання.
На оприлюднених кадрах 15 жовтня видно, як після початку повітряної тривоги учні один за одним вистрибують із вікон навчального кабінету та біжать територією закладу.
На інцидент відреагувала начальниця Управління освіти Вараської міської ради Олена Корень. Вона заявила, що підтримує педагогів і вважає несправедливими поспішні звинувачення на їхню адресу.
«Випадок, коли під час повітряної тривоги учні почали тікати через вікна, обурює. І ще більше обурює те, як швидко окремі люди поспішають поширювати цю історію, звинувачувати педагогів і запитувати: «Де вчителі? Що вони роблять?». А я хочу запитати: «Де батьки? Чи говорять вони зі своїми дітьми про ціну безвідповідальності? Чи пояснюють, що повітряна тривога – це не формальність, а реальна загроза життю?», – наголосила Корень.
Посадовиця наголосила, що безпека школярів – це спільна відповідальність закладу освіти, батьків та учнів. Вона закликала батьків регулярно говорити з дітьми про небезпеку повітряних тривог і пояснювати, чому важливо дотримуватися правил безпеки.
«Ми не хочемо перетворювати ліцеї на в’язниці, забивати вікна й будувати стіни недовіри. Так, ми будемо посилювати заходи безпеки, шукати рішення, робити все можливе для захисту дітей. Але жодні конструкції не замінять свідомості, відповідальності та взаємної поваги», – додала Олена Корень.
У коментарях під дописом користувачі мережі підтримали позицію Корень. Вони погодилися, що відповідальність за безпеку школярів не можна покладати виключно на вчителів.
Нагадаємо, 15 жовтня уряд змінив правила навчання у школах під час тривалих повітряних тривог. Відтепер заклади можуть поєднувати заняття в укриттях із дистанційним форматом, а рішення щодо організації уроків ухвалюватимуть з урахуванням безпекових умов і наявності захисних споруд.
Як повідомлялося, в Україні близько 30% шкіл працюють дистанційно або поєднують онлайн-заняття з очними. Причиною таких обмежень залишаються регулярні російські атаки на освітню інфраструктуру.
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