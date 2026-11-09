Флеш пояснив, як російські «Іскандери» влучають у мости попри роботу РЕБ

Російські ракети використовують додаткові системи наведення, які коригують їхню траєкторію за лічені секунди до ураження цілі

Російські окупанти застосовують спеціальні системи наведення, які забезпечують високу точність ударів балістичними ракетами «Іскандер» по українських мостах навіть за умов активної роботи засобів радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на радника президента з оборонних технологій Сергія Бескрестнова, відомого як Флеш.

За словами фахівця, російська армія демонструє високу точність ураження мостів, попри масштабне придушення навігаційних сигналів на території України під час повітряних тривог. «На жаль, противник дуже влучно вражає мости. Як це йому вдається?» – написав Бескрестнов.

Він пояснив, що за умов придушення навігації російським ракетам складно забезпечити точність влучання до одного метра. Зокрема, інерційна система наведення, яка визначає положення ракети без постійного отримання зовнішніх сигналів, сама по собі такої точності не гарантує.

«В умовах тотального придушення навігації над усією країною під час тривог «Іскандеру» складно влучити в ціль з точністю до метра. Інерційна система такої точності не забезпечить», – зазначив радник президента.

За інформацією Бескрестнова, для підвищення точності ударів російські військові використовують на ракетах «Іскандер» додаткові головки наведення оптичного та радіолокаційного типів.

Зокрема, він згадав системи з позначеннями 9Э436 та 9Б918. Їхнє призначення полягає в уточненні положення ракети відносно цілі на завершальному етапі польоту.

фото: Сергій Флеш/Telegram

Особливість такого механізму полягає в тому, що ракета отримує можливість скоригувати наведення безпосередньо перед ударом. Це дозволяє зменшити похибку, яка виникає під час польоту за умов обмеженого доступу до супутникової навігації.

Як пояснив фахівець, коли бойова частина ракети наближається до землі, протягом кількох секунд відбувається радіолокаційне сканування місцевості.

Отримана інформація використовується для внесення поправки в систему наведення. Саме цей процес, за словами Бескрестнова, допомагає противнику забезпечувати точні влучання по мостах.

«Під час падіння боєголовки вниз протягом кількох секунд відбувається радіолокаційне сканування місцевості, і в систему наведення ракети вводиться поправка», – пояснив він.

Нагадаємо, Росія запустила шість ракет по Північному мосту в Києві 7 листопада.

Північний міст зазнавав ударів і раніше. Уранці 3 жовтня російський безпілотник влучив у споруду: тоді було пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу, а рух із лівого берега на правий перекрили.

Північний міст – вантовий міст через Дніпро в Києві, що сполучає Оболонь і Троєщину. Споруджений 1976 року, до 2018-го мав назву Московський. Нову назву міст отримав за рішенням Київради, ухваленим 22 лютого 2018 року.

Після жовтневого удару рух Північним мостом частково відновили: з лівого берега на правий працювали три смуги, з правого на лівий – одна.