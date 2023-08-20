Кадировці та російські бойовики влаштували чергову стрілянину у Маріуполі (фото)

Щоб стримати конфлікт, росіяни викликали спецпідрозділ

Вчора, 19 серпня, у Маріуполя стався конфлікт між кадировцями та російськими окупантами, який переріс у стрілянину. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

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Як зазначає радник мера, під час конфлікту зібралась група автомобілів з кадировцями й росіянами. Усі були військові. Під час галасу лунали й постріли.

За короткий проміжок часу кількість автомобілів зросла ще близько на двадцять одиниць. Щоб стримати конфлікт, росіяни викликали спецпідрозділ.

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«Весь конфлікт продовжувався до 22:00. Доїхали і Ахмат і росіяни. Лунали постріли та дві автівки швидкої допомоги когось вивезли. На дахах стояли снайпери, але після 22-ї ночі дійшли якоїсь згоди та роз'їхались. На жаль без масової стрілянини один в одного», – додав Андрющенко.

Радник міського голови додав, що причина конфлікту полягала тому, що окупаційна комендатура зупинила чеченця, автомобіль якого був набитий зброєю без жодного документа.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Урзуфі під Маріуполем відбулася перестрілка, яку здійснили «кадировці». Внаслідок інциденту загинули мирні мешканці. За попередніми даними, окупанти з підрозділів «кадировців» прибули в селище Урзуф нібито на відпочинок. Але між їхнім загоном та місцевою військовою комендатурою виникла сварка, яка переросла в перестрілку.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вдарили по казармі «кадировців» у Маріуполі.