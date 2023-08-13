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«Кадировці» влаштували перестрілку біля Маріуполя: загинули мирні жителі

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Кадировці» влаштували перестрілку біля Маріуполя: загинули мирні жителі
Унаслідок інциденту є жертви серед мирного населення
фото: Telegram

Між «кадировцями» та місцевою військовою комендатурою спалахнула сварка, яка переросла в перестрілку

У окупованому Урзуфі під Маріуполем відбулася перестрілка, яку здійснили «кадировці». Внаслідок інциденту загинули мирні мешканці. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

За попередніми даними, окупанти з підрозділів «кадировців» прибули в селище Урзуф нібито на відпочинок. Але між їхнім загоном та місцевою військовою комендатурою виникла сварка, яка переросла в перестрілку.

«Почали погони зривати один одному та виникла перестрілка», - уточнив радник мера.

За його словами, внаслідок перестрілки загинули окупанти, кількість невідомо. Також є жертви серед мирного населення

«Інформація про загибель двох підлітків-дівчат, чотирьох хлопців і однієї жінки вже підтверджена», - додав Андрющенко.

Нагадаємо, триває 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти відпочинок Telegram інфраструктура населення радник сварка

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