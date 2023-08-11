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Окупанти на Херсонщині відмовляються видавати місцевим інсулін без паспорта РФ (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти на Херсонщині відмовляються видавати місцевим інсулін без паспорта РФ (відео)
Мешканцям селища Лазурне не видаватимуть медикаменти через відсутність російського паспорта
фото з відкритих джерел

Глава селища Лазурне закликав не згодних з анексією селища «збирати речі та готуватися на виїзд» 

Глава селища в тимчасово окупованій частині Херсонської області заявив, що мешканцям, які не отримали паспорт Росії, не видаватимуть інсулін. Про це повідомляє російське ЗМІ.

Олександр Дудка – керівник окупаційної адміністрації селища Лазурне у тимчасово захопленій Росією частині Херсонської області – 10 серпня випустив звернення, в якому погрожував обмежити доступ до ліків для тих жителів селища, які не стали громадянами Росії.

За словами Дудки, тепер мешканцям селища, які залишилися громадянами України, не видаватимуть медикаменти, «куплені за рахунок російського бюджету».

«Насамперед, це стосується інсулінових, які на собі вже відчули, як бути громадянином іншої країни. Те саме стосуватиметься видачі гуманітарної допомоги», – сказав Дудка у відео.

Глава окупаційної адміністрації селища також розкритикував людей, чиї діти перестали відвідувати школи після захоплення Блакитного Росією. Дудка назвав тих, хто не згоден з анексією, «ждунами» та закликав їх «збирати речі та готуватися на виїзд».

Як зазначає видання Север.Реалии, Дудка не вперше виступає з подібними погрозами. У червні 2023 року він обіцяв, що без паспортів РФ «через якісь два-три тижні люди не зможуть отримати гуманітарну допомогу, влаштуватися на роботу та одержати пенсії».

Нагадаємо, Росія розпочала підготовку до «виборів» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

До слова, росіяни ввели в шкільну програму на тимчасово окупованих територіях України нові підручники з історії РФ для учнів 10-11 класів. Ця навчальна програма виправдовує російське повномасштабне вторгнення.

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Теги: окупанти війна Херсонщина село ліки

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