Міноборони РФ не може взяти під контроль деякі військові компанії – ISW

«Конвой» не підпорядковується 150-й мотострілецькій дивізії і має власну зону відповідальності в Україні та структуру командування

ПВК «Конвой» публічно підтримує очільник окупаційний влади Криму Сєргєй Аксьонов

Міністерство оборони Росії не може повністю взяти під свій контроль деякі російські приватні військові компанії, які пов'язані з російськими чиновниками і бізнесменами або отримують від них спонсорську допомогу. Зокрема мова йде про ПВК «Конвой». Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

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Російське опозиційне видання «Досьє» повідомило, що давній соратник президента Росії Володимира Путіна Аркадій Розенбург і російський державний банк «ВТБ» видали понад 300 млн рублів (3,04 млн дол.) ПВК «Конвой» із кінця 2022 року.

За інформацією видання, російські енергетичні підприємства «Промресурс» і «Вугілля Трейдинг» також профінансували ПВК «Конвой» на 109,5 млн рублів (1,11 млн дол.), хоча прибуток жодного з них не відповідає обсягу пожертв.

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Водночас очільник окупаційний влади Криму Сєргєй Аксьонов політично підтримує ПВК «Конвой», яка почала офіційний набір для роботи в Україні в листопаді 2022 року. Члени «Конвою» підписали контракти безпосередньо з ПВК або російською 150-ю мотострілецькою дивізією.

Однак журналісти зазначають, що «Конвой» не підпорядковується 150-й мотострілецькій дивізії і має власну зону відповідальності в Україні та структуру командування. За повідомленнями, ПВК «Конвой» базується в тимчасово окупованому Перевальному на території Крим. Наразі найманці воюють на херсонському напрямку після того, як спочатку обороняли російські логістичні лінії на трасі Мелітополь-Джанкой.

За повідомленнями, станом на літо 2023 року ПВК «Конвой» налічувала 400 осіб, які отримували зарплату в розмірі 200-300 тис. рублів (2-3 дол.) на місяць.

«Постійна приватна фінансова та політична підтримка приватної військової компанії та її подальша діяльність в Україні окремо від командної структури міноборони РФ свідчить про те, що російське міноборони не в змозі повністю інтегрувати нерегулярні формування до складу регулярних військ, незважаючи на оголошений намір зробити це», – йдеться у звіті.

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Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.