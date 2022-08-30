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Вибухи у окупованому Криму. Власники розбитого житла просять владу змилуватися

Надія Клочко
glavcom.ua
Вибухи у окупованому Криму. Власники розбитого житла просять владу змилуватися
Під зверненням щодо зруйнованих будівель підписалися 42 особи
скріншот із відео

Власники будівель, зруйнованих внаслідок вибухів у Криму, залишилися без матеріальної допомоги

В окупованому Криму жителі зруйнованих внаслідок вибухів у Новофедорівці будинків записали колективне звернення до влади, яка відмовилася надавати допомогу з відновленням знищеного майна. Відповідне відеозвернення оприлюднила російська блогерка Ксенія Собчак. 

Власники документально нежитлового майна (садові будинки, гаражі, кімнати гуртожитків) звернулися до адміністрації Сакського району з проханням надати їм допомогу у відновленні їхнього майна, яке постраждало внаслідок детонації боєприпасів на аеродромі. Окрім відеозвернення, мешканці також направили колективний лист до адміністрації. Під зверненням поставили свої підписи 42 особи.

«Для когось із нас садовий будинок є єдиним джерелом доходу у сім'ї. Згідно з постановою Ради Міністрів «Республіки Крим» №597, допомога на ремонтно-відновлювальні роботи на наш випадок не поширюється. Просимо Вас надати матеріальну допомогу», – йдеться у листі.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. 

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів». Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО.

Раніше у мережі зʼявилися перші супутникові знімки наслідків вибухів на військовому аеродромі «Саки» у Новофедорівці в окупованому Криму.

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Теги: Крим вибух війна

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