Окупаційна влада заборонила піротехніку та дрони в Криму

Указ про заборону піротехніки підписав «голова» півострова

Цивільним в тимчасово окупованому Криму відтепер забороняється використовувати піротехнічні засоби та безпілотники. Про це повідомив так званий «голова» півострова Сергій Аксьонов.

«Прошу кримчан на час проведення «спеціальної військової операції» утриматися від використання піротехніки та безпілотників. До указу «Про загрозу надзвичайній ситуації, що виникла на території Республіки Крим», внесено відповідні зміни», – пише Аксьонов.

Як повідомлялося, сьогодні зранку, 31 серпня, над селищем Красногвардійське у тимчасово окупованому Криму знову горіла нафтобаза.

Нагадаємо, в окупованому Криму жителі зруйнованих внаслідок вибухів у Новофедорівці будинків записали колективне звернення до влади, яка відмовилася надавати допомогу з відновленням знищеного майна. Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України.