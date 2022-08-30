Банкова заявила про підготовку евакуації жителів окупованого Криму

«Для України життя громадян – безумовний пріоритет»

Україна вже готує евакуаційні маршрути з Криму для жителів на період активної деокупації півострова. Про це заявив радника голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Зрозуміло, що для України життя громадян - безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути півострів на час активної деокупації», – зазначив представник Офісу президента.

Подоляк закликав усіх жителів окупованого півострова триматися якомога далі від військових об’єктів, а також перевірити укриття.

Як відомо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ №579/2022, яким створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Олексій Данілов також раніше висловив переконання, що Україна зараз має можливість для деокупації своїх територій, захоплених Росією, тому про питання якихось територіальних поступок Москві зараз не йдеться.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів. Також відомо, що українські бійці точними ударами залишили російських загарбників без змоги отримувати озброєння з тимчасово окупованого Криму та частини Херсонщини.