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В окупованому Криму горить нафтобаза (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Криму горить нафтобаза (відео)
У селищі Красногвардійське горить нафтобаза
фото скріншот відео

Про причини виникнення пожежі поки що не повідомляють

Сьогодні зранку, 31 серпня, над селищем Красногвардійське у тимчасово окупованому Криму  спалахнула пожежа. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Повідомляється, що спалахнула нафтобаза, також є повідомлення про те, що горять розташовані поряд із нею супермаркети.

Про причини виникнення пожежі поки що не повідомляють, також не було інформації про вибухи.

За версією проросійських пабліків, у Красногвардійську горить склад «Мегабуд» та магазин «Доброцен».

Нагадаємо, в окупованому Криму жителі зруйнованих внаслідок вибухів у Новофедорівці будинків записали колективне звернення до влади, яка відмовилася надавати допомогу з відновленням знищеного майна. Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. 

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Теги: пожежа Крим війна окупація

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