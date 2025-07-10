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Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Триває 1233-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 201 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних ударів чотирнадцятьма ракетами та 74 авіаударів, зокрема скинув 122 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5120 обстрілів, з них 113 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4037 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Охрімівка, Кругле, Одрадне, Артільне Харківської області; Шахове, Полтавка, Панківка, Володимирівка, Сухий Яр, Покровськ, Русин Яр, Новопавлівка Донецької області; Вербове, Степногірськ, Приморське, Плавні, Михайлівка Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та два командно-спостережних пункти російських загарбників.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2025 року фото 1

Минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Противник завдав 7 авіаційних ударів, загалом скинув 12 керованих авіаційних бомб, та здійснив 281 артилерійський обстріл, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2025 року фото 2

Агресор 13 разів штурмував позиції наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше, Амбарне та в бік Липців і Петро-Іванівки. 

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2025 року фото 3

Минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Радьківки та в бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2025 року фото 4

Ворог атакував 30 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Середнє, Карпівка, Зелена Долина, Торське, Греківка, Колодязі та в бік Серебрянки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2025 року фото 5

Впродовж минулої доби ворог здійснив сім атак на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Серебрянка, Верхньокам’янське та Виїмка.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2025 року фото 6

Зафіксовано чотири бойові зіткнення в районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2025 року фото 7

Ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Торецьк, Русин Яр та в бік Плещіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 61 наступальну дію агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Новоторецьке, Мирноград, Новоекономічне, Мирне, Горіхове, Миролюбівка, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Новосергіївка, Ялта, Олексіївка та в бік населених пунктів Шахове, Новопідгородне, Покровськ, Разіне, Родинське.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2025 року фото 9

Сили оборони відбили 29 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Мирне, Зелене Поле, Шевченко, Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2025 року фото 10

Наші оборонці успішно відбили одну ворожу атаку в районі Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2025 року фото 11

Ворог дев’ять разів без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців у бік населеного пункту Придніпровське та острова Білогрудий. 

Нагадаємо, триває 1233-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб Україна війна росія

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