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Азербайджан звинуватив Росію в порушенні міжнародного права

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Азербайджан звинуватив Росію в порушенні міжнародного права
Посадовиця генпрокуратури заявила, що російська влада порушує права громадян Азербайджану
фото: APA

Баку заявляє, що російські правоохоронці катували азербайджанців

Заступниця начальника управління міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури Азербайджану Саміра Наджафзаде заявила, що у Росії було порушено права азербайджанців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Report.

Посадовиця наголосила, що дії РФ є порушенням міжнародного права. «Катування заборонені міжнародними договорами. Хоча Азербайджан є членом Європейської конвенції з прав людини, Росія вийшла з цієї конвенції. Права азербайджанців, які проживають у Росії, порушено», – наголосила вона.

Баку стверджує, що російські правоохоронці катували азербайджанців під час обшуків у Єкатеринбурзі, внаслідок чого ті померли. Російський Слідчий комітет запевняє, що один із підозрюваних нібито помер від серцевої недостатності.

Раніше російські медіа повідомили про облави силовиків на громадян Азербайджану, під час яких затримали майже 50 осіб із діаспори за підозрою в убивстві, що сталося ще 2001 року. Головні підозрювані у справі – брати Гусейн та Зіяддін Сафарови – незабаром після затримання померли.

Азербайджан різко відреагував на дії Росії. Зокрема Мінкульт країну скасував всі культурні заходи, зокрема концерти, фестивалі, вистави, заплановані до проведення російськими державними та приватними установами. Також відбулися обшуки в філії російської пропагандистської інформаційної агенції «Спутник-Азербайджан», де правоохоронці затримали двох агентів Федеральної служби безпеки Росії, які видавали себе за журналістів.

Згодом Москва викликала «на килим» посла Азербайджану через начебто недружні дії Баку і «незаконне затримання російських журналістів». Посол Азербайджану в Москві Рахман Мустафаєв провів у дипвідомстві близько години, після чого мовчки покинув будівлю російського МЗС.

Також прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва розраховує на «пряме спілкування і роз'яснення ситуації» з Баку. Вже згодом у Воронежі група спецпризначення прийшла додому до уродженця Азербайджану, бізнесмена Юсифа Халілова. Також було затримано голову азербайджанської громади Шахіна Шихлінського.

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Теги: Азербайджан росія

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