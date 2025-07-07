Розкрито зміст «таємного» запиту України до Німеччини на військову допомогу

Україна надіслала Німеччині «таємний запит» на військову допомогу на мільярди євро

Україна звернулася до Німеччини з конфіденційним запитом щодо значної військової допомоги, що охоплює широкий спектр озброєнь та техніки. Про це заявивли джерела серед військових та політиків. Офіційно німецький уряд не підтверджує існування запиту, посилаючись на міркування безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

За даними Bild, запит України, що оцінюється у мільярди євро, включає:

4 системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM;

1500 ракет малої дальності та 500 ракет середньої дальності для IRIS-T;

200 000 40-мм снарядів для зенітних самохідних установок «Гепард»;

1000 бронемашин із протимінним захистом (MRAP);

200 гусеничних бронемашин;

30 інженерних машин розмінування;

20–30 інженерних машин Wisent;

200 позашляховиків;

1000 систем глушіння GPS для захисту від безпілотників;

200 наземних радіолокаторів спостереження.

Речник Міністерства оборони Німеччини, коментуючи запит, повідомив: «З міркувань військової безпеки та з огляду на новий напрямок комунікації федерального уряду щодо підтримки України, ми не відповідаємо на такі запитання».

Нагадаємо, президенти Литви і Німеччини Гітанас Науседа та Франк-Вальтер Штайнмаєр на спільній зустрічі обговорили підтримку України та тиск на Росію.

Науседа зазначив, що обговорив з президентом Штайнмаєром тісну співпрацю Литви та Німеччини в галузі оборони, підтримку України, тиск на Росію та стратегічні інвестиції у військову мобільність.

«Німеччина залишається ключовим союзником у гарантуванні безпеки, стійкості та миру в Європі», – сказав президент Литви.