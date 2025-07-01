Місто під Києвом, де ніхто не живе. Який вигляд має закинута кіностудія, де знімали відомі фільми (відео)

На вулицях кіностудії є фонтан, церква та будівля, схожа на палац

На цій локації знімали такі картини як «Кріпосна», «Щедрик», «Віддана» тощо

За кілька десятків кілометрів від Києва є закинута кіностудія, бутафорське містечко, де знімали низку відомих серіалів та фільмів. Вона розташована в селі Ніжиловичі Бучанського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео, поширене блогеркою з ніком podorojuy в TikTok.

Фонтан на закинутій кіностудії скриншот відео

«Чи знаєте ви, що під Києвом є мертве місто, в якому ніхто не проживає? Тут дуже дивна атмосфера, нагадує якийсь фільм жахів», – розповідає блогерка.

Будівля на одній з вулиць скриншот відео

На вулицях кіностудії є фонтан, церква, будівля, схожа на палац.

«Це місто давно покинули. Сюди потрапляєш, ніби на сторінки якогось хоррору, від Стівена Кінга. Скрип похилених дверей, кривих віконниць, стогін протягу у розбитих шибках. Старі, вигорілі на сонці, вивіски… Все як у кіно. Так воно і дійсно із кіно, адже це покинута кіностудія «Київфільм» у селі Ніжиловичі, на Київщині» – пише у описі відео авторка ролика.

Користувачі мережі активно коментують відео. «Кіностудія Макарівський район село Ніжиловичі, раніше жила навпроти цеї студії, моя мама і покійний батько будували її, а молодші брати навіть у масовці знімалися в пару серій», «Зробити б парк для прогулянок, сади, квіти, такі локації для фотосесії!!! Нема господаря гарного для України – який би любив Україну як свою землю і родину! На цьому і заробити можна було і + в бюджет! А ні, хай бур'янами заросте і розвалиться, а нащо це все?», «Бутафорське містечко для зйомок фільмів», – пишуть користувачі TikTok.

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

У Ніжиловичач знімали, зокрема, такі картини як «Кріпосна», «Щедрик», «Віддана» тощо.

Кіномістечко, будувалося з 2003 року, воно займає площу 20 га. Тут є три основних локації: український хутір, турецька фортеця і невеличке місто кінця 19 — початку 20 століть. Останнє – найцікавіше для фото.

Як доїхати до Ніжиловичів

Ніжиловичі – село Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області. Найближча залізнична станція – Буян, 8 км. Або ж їхати по Житомирській трасі до села Макарів, звідки повернути направо, через село Наливайківка проїхати в Ніжиловичі. В’їзд на студію з боку села. Від Києва до Ніжиловичів – приблизно 70 км.

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