Місто під Києвом, де ніхто не живе. Який вигляд має закинута кіностудія, де знімали відомі фільми (відео)
На цій локації знімали такі картини як «Кріпосна», «Щедрик», «Віддана» тощо
За кілька десятків кілометрів від Києва є закинута кіностудія, бутафорське містечко, де знімали низку відомих серіалів та фільмів. Вона розташована в селі Ніжиловичі Бучанського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео, поширене блогеркою з ніком podorojuy в TikTok.
«Чи знаєте ви, що під Києвом є мертве місто, в якому ніхто не проживає? Тут дуже дивна атмосфера, нагадує якийсь фільм жахів», – розповідає блогерка.
На вулицях кіностудії є фонтан, церква, будівля, схожа на палац.
«Це місто давно покинули. Сюди потрапляєш, ніби на сторінки якогось хоррору, від Стівена Кінга. Скрип похилених дверей, кривих віконниць, стогін протягу у розбитих шибках. Старі, вигорілі на сонці, вивіски… Все як у кіно. Так воно і дійсно із кіно, адже це покинута кіностудія «Київфільм» у селі Ніжиловичі, на Київщині» – пише у описі відео авторка ролика.
Користувачі мережі активно коментують відео. «Кіностудія Макарівський район село Ніжиловичі, раніше жила навпроти цеї студії, моя мама і покійний батько будували її, а молодші брати навіть у масовці знімалися в пару серій», «Зробити б парк для прогулянок, сади, квіти, такі локації для фотосесії!!! Нема господаря гарного для України – який би любив Україну як свою землю і родину! На цьому і заробити можна було і + в бюджет! А ні, хай бур'янами заросте і розвалиться, а нащо це все?», «Бутафорське містечко для зйомок фільмів», – пишуть користувачі TikTok.
У Ніжиловичач знімали, зокрема, такі картини як «Кріпосна», «Щедрик», «Віддана» тощо.
Кіномістечко, будувалося з 2003 року, воно займає площу 20 га. Тут є три основних локації: український хутір, турецька фортеця і невеличке місто кінця 19 — початку 20 століть. Останнє – найцікавіше для фото.
Як доїхати до Ніжиловичів
Ніжиловичі – село Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області. Найближча залізнична станція – Буян, 8 км. Або ж їхати по Житомирській трасі до села Макарів, звідки повернути направо, через село Наливайківка проїхати в Ніжиловичі. В’їзд на студію з боку села. Від Києва до Ніжиловичів – приблизно 70 км.
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