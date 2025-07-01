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Місто під Києвом, де ніхто не живе. Який вигляд має закинута кіностудія, де знімали відомі фільми (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Місто під Києвом, де ніхто не живе. Який вигляд має закинута кіностудія, де знімали відомі фільми (відео)
На вулицях кіностудії є фонтан, церква та будівля, схожа на палац
фото: Україна інкогніта/Facebook

На цій локації знімали такі картини як «Кріпосна», «Щедрик», «Віддана» тощо

За кілька десятків кілометрів від Києва є закинута кіностудія, бутафорське містечко, де знімали низку відомих серіалів та фільмів. Вона розташована в селі Ніжиловичі Бучанського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео, поширене блогеркою з ніком podorojuy в TikTok.

Фонтан на закинутій кіностудії
Фонтан на закинутій кіностудії
скриншот відео

«Чи знаєте ви, що під Києвом є мертве місто, в якому ніхто не проживає? Тут дуже дивна атмосфера, нагадує якийсь фільм жахів», – розповідає блогерка.

Будівля на одній з вулиць
Будівля на одній з вулиць
скриншот відео

На вулицях кіностудії є фонтан, церква, будівля, схожа на палац.

«Це місто давно покинули. Сюди потрапляєш, ніби на сторінки якогось хоррору, від Стівена Кінга. Скрип похилених дверей, кривих віконниць, стогін протягу у розбитих шибках. Старі, вигорілі на сонці, вивіски… Все як у кіно. Так воно і дійсно із кіно, адже це покинута кіностудія «Київфільм» у селі Ніжиловичі, на Київщині» – пише у описі відео авторка ролика.

@podorojuy Це місто давно покинули. Сюди потрапляєш, ніби на сторінки якогось хоррору, від Стівена Кінга. Скрип похилених дверей, кривих віконниць, стогін протягу у розбитих шибках. Старі, вигорілі на сонці, вивіски… Все як у кіно. Так воно і дійсно із кіно, адже це покинута кіностудія “Київфільм” у селі Ніжиловичі, на Київщині. #пішлиподивимось #україна #ukraine #ukraina #украина #дивне #цікаве #мандруй #мандри #мандруйукраїною ♬ Einaudi: Run - Ludovico Einaudi & I Virtuosi Italiani

 

Користувачі мережі активно коментують відео. «Кіностудія Макарівський район село Ніжиловичі, раніше жила навпроти цеї студії, моя мама і покійний батько будували її, а молодші брати навіть у масовці знімалися в пару серій», «Зробити б парк для прогулянок, сади, квіти, такі локації для фотосесії!!! Нема господаря гарного для України – який би любив Україну як свою землю і родину! На цьому і заробити можна було і + в бюджет! А ні, хай бур'янами заросте і розвалиться, а нащо це все?», «Бутафорське містечко для зйомок фільмів», – пишуть користувачі TikTok.

Місто під Києвом, де ніхто не живе. Який вигляд має закинута кіностудія, де знімали відомі фільми (відео) фото 1
скриншот коментарів
Місто під Києвом, де ніхто не живе. Який вигляд має закинута кіностудія, де знімали відомі фільми (відео) фото 2
скриншот коментарів
Місто під Києвом, де ніхто не живе. Який вигляд має закинута кіностудія, де знімали відомі фільми (відео) фото 3
скриншот коментарів
Місто під Києвом, де ніхто не живе. Який вигляд має закинута кіностудія, де знімали відомі фільми (відео) фото 4
скриншот коментарів

У Ніжиловичач знімали, зокрема, такі картини як «Кріпосна», «Щедрик», «Віддана» тощо.

15 фото
На весь екран
На території кіномістечка знімали такі картини як «Кріпосна», «Щедрик», «Віддана» тощо
фото: Україна Інкогніта, Вікенд

Кіномістечко, будувалося з 2003 року, воно займає площу 20 га. Тут є три основних локації: український хутір, турецька фортеця і невеличке місто кінця 19 — початку 20 століть. Останнє – найцікавіше для фото.

Як доїхати до Ніжиловичів

Ніжиловичі – село Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області. Найближча залізнична станція – Буян, 8 км. Або ж їхати по Житомирській трасі до села Макарів, звідки повернути направо, через село Наливайківка проїхати в Ніжиловичі. В’їзд на студію з боку села. Від Києва до Ніжиловичів – приблизно 70 км.

Спасо-Преображенська церква на воді, яка знаходиться в урочищі Гусинці, історичний Трахтемирів з його козацьким минулим та квітучий «Острів Сакури» – ідеальні місця для незабутнього відпочинку на природі цієї весни. «Главком» підготував добірку з десяти мальовничих місць Київської та Чернігівської областей, які ідеально підійдуть для незабутнього весняного відпочинку.

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Теги: відео кіностудія фільм місто Україна кіно Київщина Київ

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