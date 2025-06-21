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Чи дійсно останні російські масовані удари знищили систему Patriot? Зеленський відповів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чи дійсно останні російські масовані удари знищили систему Patriot? Зеленський відповів
Зеленський відповів, чи знищили окупанти систему Patriot внаслідок останніх ударів
фото: dpa

«Те, що було вкинуто в медіа, не відповідає дійсності», – президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок останніх масованих ударів РФ по Україні жодна із систем Patriot не була знищена. Про це глава держави заявив під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

«Що стосується Patriot – хочу спростувати інформацію – внаслідок цих масованих ударів жодна із систем Patriot не була знищена чи пошкоджена. Те, що було вкинуто десь в медіа – це не відповідає дійсності», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що російські пропагандистькі видання поширювали інформацію про те, що 6 червня ракета оперативно-тактичного «Іскандер» нібито вразила пускову установку зенітно-ракетного комплексу Patriot у Києві.

До слова, раніше посол Бродський повідомив, що Ізраїль все ж передавав зброю Україні, попри поширену думку про відсутність військової допомоги з боку Єрусалима. – «Системи Patriot, які ми колись отримали від Сполучених Штатів, тепер в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні».

Однак президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком», заявив, що Ізраїль не передавав Україні систему Patriot, про яку заявив посол Михаель Бродський. Глава держави розповів, що Україна домовилась з Ізраїлем про відповідні системи ще до нападу ХАМАСу. Проте мова йшла не про Patriot, а про «Барак-8» – аналоги американським системам.

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Теги: війна Володимир Зеленський Patriot

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