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Американський дипломат «протверезив» українців: Путін ніколи не погодиться на мирну угоду

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Американський дипломат «протверезив» українців: Путін ніколи не погодиться на мирну угоду
Путін ніколи не погодиться на мирну угоду та завжди хотітиме більшого
фото з відкритих джерел

«Україна не повинна визнавати окупацію Росією будь-якої власної території»

Україна не повинна поступатися своїми територіями заради сталого миру. Усе тому, що Путін ніколи не погодиться на мирну угоду та завжди хотітиме більшого. Таку думку висловив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер в інтерв’ю «Главкому».

«Я вважаю, що ми повинні продовжувати наполягати на припиненні вогню. Думаю, що це реально. І якщо ми запровадимо вторинні санкції, зменшимо ціни на нафту, то це вплине на фінанси Путіна і він буде змушений пристати на припинення вогню. Тому ми повинні продовжувати наполягати на цьому. Путін ніколи не погодиться на мирну угоду, бо він ніколи не буде задоволеним і завжди хотітиме більшого. На мою думку, зрештою ми прийдемо до припинення вогню і стримування. Україна матиме гарантії безпеки, відновлюватиме економіку, матиме підтримку з боку Європи, просуватиметься  на шляху до членства в ЄС. Завдання полягатиме в тому, щоб якомога швидше зробити Україну сильнішою і більш стійкою. І ми маємо все зробити, що стримати майбутній напад Росії», – сказав експредставник США з питань України.

Волкер наголосив, на його думку, мирної угоди між Україною та Росією ніколи не буде.

«Звісно, Україна не повинна визнавати окупацію Росією будь-якої власної території. Я бачу дуже тривале протистояння, яке не може бути вирішено військовим шляхом, але також ніколи не буде визнано російську окупацію легітимною», – підсумував Курт Волкер.

Нагадаємо, Україна не може прийняти так званий меморандум РФ, бо це ультиматум. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком». Також глава держави додав, що росіяни просто затягують процес перемовин.

Раніше президент розповів, що Україна та Росія домовляться про третій раунд переговорів лише після завершення великого обміну полоненими. Попередньо відомо, що обміни можуть завершитися 20 чи 21 червня.

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Теги: росія санкції путін Меморандум напад Україна Курт Волкер

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