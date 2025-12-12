Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2025 року

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2025 року
Нині триває 1388-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

За минулу добу українські воїни знешкодили два танки, шість бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем

Протягом минулої доби відбулося 174 бойових зіткнення.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 38 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 99 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4524 обстріли, з них 94 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4485 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Спірне, Червона Гірка, Реутинці Сумської області; Костянтинівка Донецької області; Придорожнє Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу та техніки, пункт управління і наземну станцію управління БпЛА російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2025 року фото 1

Минулої доби відбулося шість боєзіткнень. Противник здійснив 145 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2025 року фото 2

Відбулося п’ять боєзіткнень – ворог намагався йти вперед у районі населеного пункту Приліпка та у бік Ізбицького й Охрімівки.

На Куп’янському напрямку 

Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2025 року фото 3

Сили оборони минулої доби відбили штурмову дію противника у районі Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2025 року фото 4

Загарбники атакували 11 разів. Намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Дерилове, Колодязі, Зарічне та у бік Кармазинівки.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2025 року фото 5

Впродовж минулої доби ворог здійснив шість атак на позиції наших підрозділів у районах Дронівки, Серебрянки й Переїзного.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2025 року фото 6

За минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2025 року фото 7

Ворожі підрозділи здійснили 18 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 49 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2025 року фото 9

Сили оборони відбили 26 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Січневе, Вербове, Привілля, Вишневе, Красногірське, Рибне та Привільне.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2025 року фото 10

Українські воїни відбили 13 атак в районі населеного пункту Гуляйполе та у бік Добропілля й Варварівки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2025 року фото 11

Загарбницькі війська 16 разів атакували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Мала Токмачка, Степове, Степногірськ та у бік Приморського й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2025 року фото 12

Одна спроба наступу окупантів зазнала невдачі.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, шість бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, літак, 253 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, дві ракети, дві одиниці спеціальної та 107 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо, триває 1388-й день повномасштабної війни в Україні.

