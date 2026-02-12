Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 12 лютого 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 12 лютого 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 12 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши 22 ракети, 70 авіаційних ударів, скинув 201 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 5418 дронів-камікадзе та здійснив 2476 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

12 лютого станом на 22:00 відбулося 132 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, ліквідовано 36 окупантів та 17 поранено, знищено та пошкоджено 4 одиниці автомобільної техніки; знищено або подавлено 98 БпЛА різних типів. Пошкоджено дві артсистеми. Уражено 15 укриттів окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні відбулось одне боєзіткнення, ворог здійснив 53 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема, двічі - із застосуванням РСЗВ. Також росіяни завдали одного авіаудару, використавши 3 КАБ.

Лінія фронту станом на 12 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Охрімівка, Колодязне, Графське, Приліпка та Вовчанські Хутори. Чотири боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 12 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог атакував у районі Піщаного.

Лінія фронту станом на 12 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили три атаки окупантів, у районах Ставків, Середнього та в бік Лиману.

Лінія фронту станом на 12 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці відбили шість спроб окупантів просунутися вперед у бік Свято-Покровського, Ямполя, Платонівки, Закітного.

Лінія фронту станом на 12 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших оборонців у бік Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки. На цей час активних боєзіткнень немає.

Лінія фронту станом на 12 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 34 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Покровськ, Молодецьке, Новопавлівка, Білицьке, Новопідгородне, Дачне, Іванівка та Удачне. Чотири штурми іще тривають.

Лінія фронту станом на 12 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Олександрівському напрямку

Наступальних дій ворога не фіксувалось, проте окупанти завдали авіаударів у районах населених пунктів: Гаврилівка, Новоукраїнка, Малинівка, Великомихайлівка, Старомлинівка, Шевченківське.

Лінія фронту станом на 12 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 24 атаки окупантів: у районі Гуляйполя та в бік Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Рибного. Також ворог завдавав авіаударів поблизу Гуляйпільського, Чарівного, Копаней, Голубкового, Данилівки, Зеленої Долини, Кам’янки, Воздвижівки, Барвінівки, Верхньої Терси.

Лінія фронту станом на 12 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1450-й день повномасштабної війни в Україні.

