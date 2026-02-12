Єрмак візьме участь в оскарженні рішення МОК про дискваліфікацію скелетоніста Гераскевича

Андрій Єрмак поновив своє адвокатське посвідчення

Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак візьме участь у оскарженні рішення МОК про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича з Олімпіади-2026. Він долучився до команди адвокатів, що займаються справою спортсмена. Про це заявив ветеран та засновник юридичної компанії Міллер Масі Найєм в етері «Еспресо», передає «Главком».

У своєму коментарі Масі Найєм, коментуючи справу скелетоніста Владислава Гераскевича, згадав про новоспеченого адвоката, який також долучився до процесу оскарження рішення МОК та нещодавно поновив своє свідоцтво.

«Ще один новоспечений адвокат теж долучився. Думаю, що він сам про це скаже, як тільки захоче оприлюднити це публічно. Тобто він тільки поновив свідоцтво. Думаю, що ви здогадаєтесь, про кого йдеться», – зауважив Найєм.

Найєм також зауважив, що не називає імені адвоката, тому що він сам повідомить про поновлення на посаді, коли захоче про це заявити публічно. Однак, коли Масі Найєма запитали, чи є цією людиною Андрій Єрмак, він відповів, що це дійсно він. «Андрій Борисович Єрмак так і є. Він сказав, що в нього є експертиза. У пана Андрія Борисовича з 12 грудня 1995 року є свідоцтво адвоката. Тому він долучився, комунікація зараз відбувається», – додав Найєм.

До слова, вранці 28 листопада в урядовому кварталі НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. На територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП. НАБУ повідомило, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування.

Згодом Володимир Зеленський повідомив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак йде у відставку. Глава держави заявив, що запускає перезавантаження Офісу президента. Він анонсував консультації з новим кандидатом посаду керівника Банкової.

Нагадаємо що Міжнародний олімпійський комітет заборонив Скелетоністу Владиславу Гераскевичу заборонили виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич вийшов у «шоломі пам'яті» на другий тренувальний день Олімпіади-2026 попри те, що отримав заборону на це від Міжнародного олімпійського комітету. Гераскевич не виключав, що отримає дискваліфікацію від МОК. Згодом стало відомо, що Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.