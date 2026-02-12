Шмигаль назвав три міста, де найскладніша ситуація з електропостачанням

У найбільш постраждалих від обстрілів регіонах світло вмикають лише на дві-три години

У трьох міста України спостерігається найскладніша ситуація з електропостачанням. Після нічного масованого ракетного удару у містах й досі тривають відновлювальні роботи. Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль на засіданні Штабу, інформує «Главком».

Найбільше постраждали через обстріли енергетичні об'єкти в Києві, на Одещині та Дніпровщині. «Ситуація з електропостачанням залишається складною. У більшості зон світло є 3-4 години після 7-8 годин відсутності, в окремих складних випадках – лише 2-3 години. Над відновленням електропостачання сьогодні в Києві працювали 62 бригади», – повідомив Денис Шмигаль.

На засідання Штабу було обговорено відновлення об'єктів енергетики після нічної атаки фото: Денис Шмигаль/Facebook

Також на засіданні Штабу Денис Шмигаль повідомив, що за останню добу з хабів Міненерго відвантажили понад 13 тонн енергетичного обладнання від партнерів. Міністр енергетики розповів, що гуманітарну допомогу у вигляді генераторів Україна отримала від Молдови та Литви. «Домовились про 221 генератор зі Швейцарії, 9 з Швеції. У дорозі 3 генератори з Литви та 5 з Австрії. Загалом на склади хабів Міненерго за останні тижні надійшло понад 714 тонн різного обладнання», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, що після масованої російської атаки в ніч на 12 лютого 2026 року у Києві пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, майже 2,6 тис. столичних будинків опинилися без тепла.

Внаслілок нічного обстрілу, 12 лютого, у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовано превентивні та екстрені знеструмлення. В «Укренерго» повідомляли, що внаслідок чергової масованої атаки РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури є серйозні пошкодження мереж та генерації. Так, знеструмлені споживачі у Києві та трьох областях. також на Харківщині є нові знеструмлення через пошкодження мереж уздовж лінії зіткнення.

Також повідомлялося, що російські окупанти атакували теплову електростанцію ДТЕК. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції. Це вже одинадцята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів.