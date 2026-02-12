Дискваліфікація Гераскевича, «Рамштайн» та ООН звернулася до Росії. Головне за 12 лютого 2026 року

Дайджест новин 12 лютого 2026 року

Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні. Президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів максимально прискорити передачу пакетів допомоги, що містять засоби протиповітряної оборони. Організація Об’єднаних Націй закликала Росію не бити по енергетичній інфраструктурі України та припинити атаки.

«Главком» склав добірку головних подій 11 лютого:

МОК дискваліфікував Гераскевича

Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні. Про це повідомив сам спортсмен в ексклюзивному коментарі для «Суспільне Спорт».

«Отримавши останній шанс, пілот-скелетоніст Владилсав Гераскевич з України не зможе розпочати свою гонку на зимових Олімпійських іграх 2026 року сьогодні вранці. Це рішення було прийнято після його відмови дотримуватися Керівних принципів МОК щодо самовираження спортсменів. Рішення ухвалило журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) на основі того, що шолом, який він мав намір одягнути, не відповідав правилам», – йдеться у заяві МОК.

МОК стверджу, що з жалем вирішив відкликати акредитацію Гераскевича на Олімпіаду.

Потрібне прискорення з пакетами для нашої ППО – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів максимально прискорити передачу пакетів допомоги, що містять засоби протиповітряної оборони. Наразі у Києві, Одесі, Дніпрі та інших регіонах тривають відновлювальні роботи, а українська делегація на черговому засіданні у форматі «Рамштайн» відстоює розширення «повітряного щита».

«Зараз у Києві, в Одесі, в Дніпрі, в області, також у деяких інших наших регіонах триває відновлення після російського удару. Черговий масований удар по енергетиці – знов було багато балістики. Саме проти енергетичних обʼєктів більшість з усіх цих російських засобів: було 24 балістичні ракети в ніч на сьогодні, ще одна крилата ракета, також більш ніж 200 дронів. Значну частину вдалося збити», – розповів Зеленський.

ООН звернулася до Росії

Організація Об’єднаних Націй закликала Росію не бити по енергетичній інфраструктурі України та припинити атаки. З цією заявою виступив голова Управління ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

Фолькер Тюрк наголосив на тому, що удари по енергетиці, які здійснює РФ на території України, заборонені міжнародним гуманітарним правом.

На Львівщині ексгумовано тіло солдата

У селі Великий Дорошів на Львівщині провели ексгумацію решток військовослужбовця, якого раніше ідентифікували як загиблого Назара Далецького. Причиною стало резонансне повернення самого Назара з російського полону живим, що поставило під сумнів результати попередньої ДНК-експертизи. Про початок слідчих дій повідомила староста села Оксана Кухар, зазначивши, що кримінальне провадження щодо цього інциденту відкрите в Харкові.

Військовослужбовець зі Львівщини Назар Далецький довгий час вважався загиблим. Базуючись на результатах ДНК-аналізу, родина отримала тіло, яке з усіма військовими почестями поховали у рідному селі. Проте нещодавно під час чергового обміну полоненими Назар повернувся в Україну живим, що стало шоком як для громади, так і для правоохоронної системи.

Нардепи масово потруїлися у парламентській їдальні – Тищенко

Народний депутат України Микола Тищенко повідомив про масове отруєння у будівлі Верховної Ради. Про це інформує «Главком» з посиланням на повідомлення народного депутата Тищенка у соцмережі.

Микола Тищенко пояснив, чому у сесійній залі парламенту сьогодні, 12 лютого, так мало депутатів. Справа у тому, що вони вживали їжу у їдальні Верховної Ради.