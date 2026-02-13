Головна Країна Події в Україні
The Atlantic: Україна розглядає можливість референдуму щодо статусу Донеччини

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
The Atlantic: Україна розглядає можливість референдуму щодо статусу Донеччини
фото з відкритих джерел

Розглядається варіант проведення загальнонаціонального референдуму щодо статусу Донеччини цієї весни

Українська влада вивчає складні дипломатичні сценарії для припинення війни, що можуть включати територіальні компроміси та оновлення мандата президента. Як повідомляє The Atlantic, офіційний Київ значно пом’якшив свої попередні позиції. Про це пише «Главком».

За даними видання, Україна фактично відійшла від категоричних вимог щодо негайного притягнення російського керівництва до відповідальності за воєнні злочини як передумови для діалогу. Більше того, Володимир Зеленський висловив готовність до особистої зустрічі з Путіним на нейтральній території без попередніх обмежень. Найважчим питанням є можлива відмова від контролю над частинами Донецької області.

Для того, щоб будь-які домовленості мали законну силу, розглядається варіант проведення загальнонаціонального референдуму цієї весни. Громадянам можуть запропонувати проголосувати за мирний план, який передбачає втрату територій. Цей процес пропонують поєднати з президентськими виборами, щоб підтвердити повноваження Зеленського, отримані ще у 2019 році.

Сам глава держави зауважив, що такий формат міг би забезпечити високу явку та беззаперечну легітимність результатів, проте висунув чітку умову: умови миру мають бути прийнятними. Президент наголосив, що не виноситиме на розсуд народу «погану угоду». Також він додав, що ідея проведення виборів під час воєнного стану просувається Кремлем, оскільки Росія прагне домогтися його усунення від влади.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа впроваджує нову стратегію припинення війни в Україні, зосереджуючись на руйнуванні логістичних ланцюгів ключових союзників Росії. Як повідомляє Fox News із посиланням на експертів з безпеки, Вашингтон посилює тиск на Іран та Венесуелу, щоб позбавити Кремль можливості обходити санкції та отримувати військову допомогу.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін активно просуває наратив про нібито близьку перемогу у війні, стверджуючи, що Росія подолала санкції та перехопила стратегічну ініціативу на фронті. Як зазначає Пітер Померанцев у статті для Financial Times, Кремль робить ставку на створення відчуття «історичної приреченості» демократій у глобальному протистоянні із Заходом.

