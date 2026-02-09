Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану

Йдеться про можливу атаку у разі продовження розробки балістичних ракет

Ізраїль довів до відома американську адміністрацію, що може здійснити прицільні удари по іранських об’єктах, якщо Тегеран продовжить розвиток ракетної програми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Jerusalem Post.

За даними джерел, наразі Іран ще не досяг межі, яку в Ізраїлі вважають критичною, однак ізраїльська сторона постійно відстежує ситуацію та розвиток іранських військових програм. «Ми повідомили американцям, що будемо діяти самостійно, якщо Іран перетне червону лінію, яку ми встановили щодо балістичних ракет», – зазначив співрозмовник видання.

Чиновники наголосили, що Ізраїль залишає за собою свободу дій і не має наміру дозволяти Ірану відновлювати стратегічні системи озброєння в масштабах, які можуть становити загрозу існуванню держави.

Водночас кілька співрозмовників видання висловили занепокоєння, що президент США Дональд Трамп може обмежитися точковими ударами, подібними до нещодавніх операцій проти єменських хуситів. На їхню думку, такий формат дій може не знищити ключові військові можливості Ірану.

До слова, наступний раунд переговорів між США та Іраном очікується найближчими днями. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що визнання права Тегерана на збагачення урану є ключовою умовою подальшого діалогу. За словами міністра, це питання має для Ірану не лише технічне, а й принципове значення.