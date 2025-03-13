Карта бойових дій в Україні станом на 13 березня 2025 року

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курському напрямках

За минулу добу відбулося 123 бойових зіткнення. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ.

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Противник завдав одного ракетного та 68 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 97 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ударів 812 дронів-камікадзе та здійснили 3956 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ситуація на Покровському і Курському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. За попередніми підрахунками, за добу на Покровському напрямку втратили 217 нападників вбитими та пораненими. Наші воїни знищили міномет, гармату, чотири одиниці автомобільної техніки, антену управління БпЛА та чотири мотоцикли окупантів. Також українські захисники суттєво пошкодили міномет та гармату ворога.

На Харківському напрямку

Ворог двічі атакував в районі Вовчанська, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку

Вісім разів ворог намагався йти вперед на наші позиції поблизу населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове.

На Лиманському напрямку

За добу українські захисники відбили сім російських атак в районах населених пунктів Мирне, Колодязі та Греківка.

На Сіверському напрямку

Дев’ять штурмових дій противника відбили наші оборонці в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Торецькому напрямку

Наші військові відбивали 17 ворожих атак в районах Торецька, Леонідівки, Дружби та Озарянівки, 13 атак відбиті Силами оборони, ще чотири – тривають. Авіаударів КАБами зазнали Олексієво-Дружківка, Костянтинівка та Дружківка.

На Покровському напрямку

За минулу добу агресор 42 рази атакував наші позиції в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Даченське, Новоукраїнка, Шевченко, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка та Андріївка. Шість боєзіткнень досі тривають.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці відбили десять ворожих атак. Ворог намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку

Наші захисники відбили чотири атаки в районах Привільного та Новодарівки, в чотирьох локаціях бої продовжуються. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Шевченко та Залізничне.

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська за сьогодні відбили п’ять атак противника, дев’ять боєзіткнень тривають дотепер, російські загарбники завдали шість авіаударів, застосувавши сім керованих авіабомб та здійснили 239 артилерійських обстрілів.