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Карта бойових дій в Україні станом на 13 березня 2025 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 13 березня 2025 року
Окупанти активні на Покровському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курському напрямках

За минулу добу відбулося 123 бойових зіткнення. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ.

Новини війни

Противник завдав одного ракетного та 68 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 97 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ударів 812 дронів-камікадзе та здійснили 3956 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ситуація на Покровському і Курському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. За попередніми підрахунками, за добу на Покровському напрямку втратили 217 нападників вбитими та пораненими. Наші воїни знищили міномет, гармату, чотири одиниці автомобільної техніки, антену управління БпЛА та чотири мотоцикли окупантів. Також українські захисники суттєво пошкодили міномет та гармату ворога. 

На Харківському напрямку

Ворог двічі атакував в районі Вовчанська, отримав відсіч.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 березня 2025 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Вісім разів ворог намагався йти вперед на наші позиції поблизу населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 березня 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

За добу українські захисники відбили сім російських атак в районах населених пунктів Мирне, Колодязі та Греківка.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 березня 2025 року фото 3

На Сіверському напрямку

Дев’ять штурмових дій противника відбили наші оборонці в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 березня 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку

Наші військові відбивали 17 ворожих атак в районах Торецька, Леонідівки, Дружби та Озарянівки, 13 атак відбиті Силами оборони, ще чотири – тривають. Авіаударів КАБами зазнали Олексієво-Дружківка, Костянтинівка та Дружківка.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 березня 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

За минулу добу агресор 42 рази атакував наші позиції в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Даченське, Новоукраїнка, Шевченко, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка та Андріївка. Шість боєзіткнень досі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 березня 2025 року фото 6

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці відбили десять ворожих атак. Ворог намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив та Бурлацьке.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 березня 2025 року фото 7

На Гуляйпільському напрямку

Наші захисники відбили чотири атаки в районах Привільного та Новодарівки, в чотирьох локаціях бої продовжуються. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Шевченко та Залізничне.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 березня 2025 року фото 8

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська за сьогодні відбили п’ять атак противника, дев’ять боєзіткнень тривають дотепер, російські загарбники завдали шість авіаударів, застосувавши сім керованих авіабомб та здійснили 239 артилерійських обстрілів.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 березня 2025 року фото 9
Теги: Генштаб військові ворог ЗСУ Україна війна

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Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 13 березня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 13 березня 2025 року
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