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Буданов повідомив, хто з оточення Путіна впливає на його рішення найбільше

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Буданов повідомив, хто з оточення Путіна впливає на його рішення найбільше
Буданов зауважив, що посада секретаря Ради безпеки РФ залишається ключовою в російській владі
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

За словами керівника ГУР, посада секретаря Ради безпеки Росії продовжує відігравати важливу роль

Попри кадрові зміни в російському керівництві, впливові фігури залишаються на своїх позиціях. Колишній міністр оборони Сергій Шойгу втратив значну частину свого впливу, тоді як помічник диктатора Микола Патрушев зберігає свою вагу в політичній системі РФ. Про це повідомив керівник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв’ю «Укрінформу», передає «Главком».

«Роль Шойгу сильно впала. При цьому позиції Патрушева залишилися майже незмінними», – заявив Буданов.

За словами керівника ГУР, посада секретаря Ради безпеки Росії продовжує відігравати важливу роль, проте можливості Шойгу на ній значно обмежені. Натомість Патрушев залишається наближеною до Путіна особою, що підтверджує і його робочий кабінет, розташований безпосередньо в Кремлі.

«Шойгу Патрушевим не став. Він навіть заступників своїх призначити не може. Нормально працює, але лише як технократ, який займається бюрократичними й організаційними питаннями», – додав Буданов.

Раніше повідомлялося, що російського диктатора Володимира Путіна на здійснення ударів міжконтинентальною балістикою і підвищення градуса напруги штовхає Сергій Кірієнко та Микола Патрушев

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Теги: росія путінський режим путін війна ГУР Кирило Буданов Сергій Шойгу

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