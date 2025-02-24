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Окупанти атакували КАБом Харківщину

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Окупанти атакували КАБом Харківщину
Загарбники вдарили керованою авіаційною бомбою по селу в Харківській області
фото з відкритих джерел

Через обстріл постраждали цивільні українці

Сьогодні, 24 лютого, російські окупанти вдарили керованою авіаційною бомбою по селу Цупівка Харківської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнали двоє цивільних.

Також в атакованому росіянами населеному пункті зайнялися два приватні будинки. Екстрені служби ліквідовують наслідки обстрілу.

«Главком» повідомляв, що сьогодні об 11:09 в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу, пов'язану з ракетною небезпекою через зліт ворожого МіГ-31К.

Також стало відомо, що на Донеччині Служба безпеки затримала двох агенток російських спецслужб, які коригували ворожі авіаудари по бійцях ЗСУ. 

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар Сил оборони вдарили по нафтопереробному заводі у Рязанській області РФ. Це підприємство є задіяним у забезпеченні армії російських агресорів.  

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Теги: війна бомбардування Харківщина Україна

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