«В Україні – проксі-війна між Росією та США». Рубіо зробив неоднозначну заяву

За словами Рубіо, Дональд Трамп вважає війну в Україні «затяжною і безвихідною», адже Україна, нібито, лише прагне, щоб їй «безперестанку допомагали»

Рубіо: Ніхто не має жодного уявлення чи плану, як це зробити (закінчити війну – «Главком»)

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що російська агресія проти України є «проксі-війною» між Росією та Сполученими Штатами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на слова посадовця в інтерв’ю Fox News, текст якого опублікували на сайті Державного департаменту США.

«Відверто кажучи, це є проксі-війна між ядерними державами – Сполученими Штатами, які допомагають Україні, та Росією – і вона має завершитися. Але ніхто не має жодного уявлення чи плану, як це зробити», – вважає Рубіо.

За його словами, президент США Дональд Трамп вважає війну в Україні «затяжною і безвихідною», адже Україна, мовляв, лише прагне, щоб їй «безперестанку допомагали», а Росія, хоч і досягла певного прогресу у війні, не домінує в ній.

«Це не стратегія», – каже американський держсекретар.

Посадовець розповів, що США попросили українців не саботувати процес із пошуку мирного шляху завершення війни. Однак президент України Володимир Зеленський таки зробив це, вирішивши «поставити під сумнів» слова віцепрезидента Джей Ді Венса щодо можливостей дипломатії.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен попросити вибачення після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Як відомо, Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому. Bloomberg посилається на слова анонімного американського чиновника Міністерства оборони, який повідомив, що США призупиняють всю поточну військову допомогу Україні, «доки Трамп не вирішить, що лідери країни продемонструють добросовісну відданість миру».

Водночас темпи підготовки майбутньої зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним посилились.

До слова, чотири соратники президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з представниками української опозиції, під час яких обговорювали проведення президентських виборів.