Атака дронів на Київ, нові санкції проти Росії: головне за ніч

Австралія оголосила про найбільший з 2022 року пакет санкцій проти РФ

У Деснянському районі столиці впали уламки ворожого безпілотника, Австралія та Нова Зеландія оголосили про нові санкції проти РФ, дрони атакували НПЗ в Рязанській області, Зеленський привітав Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 24 лютого:

Чергова атака дронів на Київ

У ніч проти 24 лютого росіяни вчергове атакували столицю ударними дронами. У Деснянському районі Києва на відкритій місцевості впали уламки збитого дрону. На місце падіння уламків ворожого безпілотника відправились екстрені служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Атака росіян по Харкову

О четвертій ранку ворог вдарив по Харкову КАБом. Приліт стався фактично на околиці міста у Київському районі. Під ударом опинилося цивільне підприємство. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Щодо руйнувань та пошкоджень – інформація ще уточнюється.

Австралія та Нова Зеландія оголосили про нові санкції проти РФ

Уряд Австралії запровадив цільові фінансові санкції та заборону на поїздки щодо 70 осіб, а також цільові фінансові санкції щодо 79 організацій. Це найбільший пакет санкцій проти Росії з боку Австралії з лютого 2022 року.

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс оголосив про посилення санкцій проти російських компаній і підтримку відновлення та реконструкції України.

Очікується, що додаткові санкції стосуватимуться 52 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з військово-промисловим комплексом Росії, «його енергетичним сектором, підтримкою Північною Кореєю військових зусиль Росії та примусовим переселенням або перевихованням українських дітей».

Дрони атакували НПЗ в Рязанській області

У ніч проти 24 лютого дрони атакували Рязанську область. За попередніми даними, на території нафтопереробного заводу сталась пожежа. Очевидці повідомляють, що чули серію гучних вибухів поблизу НПЗ, а вже згодом побачили полум'я на території заводу.

Губернатор регіону повідомив, що ППО збила над Рязанською областю два безпілотника. Через падіння уламків «сталось загоряння на території одного підприємства».