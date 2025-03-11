Суд обрав запобіжний захід екскомандиру батальйону тероборони Києва Віктору Юшку

Віктора Юшка підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід чинному військовослужбовцю та колишньому командиру 207 батальйону територіальної оборони Києва Віктору Юшку. Він має сплатити заставу у розмірі 60 560 грн та зобов'язаний здати паспорти, не відлучатись з місця перебування та утриматись від спілкування зі свідками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що Віктора Юшка підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем. За даними слідства, він видавав накази про фіктивні відрядження військовослужбовців, зокрема голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, який у 2022 році служив у 207 батальйоні столичної територіальної оборони.

«Юшко підозрюється, що в супереч нормам, направив одного з своїх підлеглих під час мобілізації, а саме Віталія Шабуніна у відрядження. В той час, як інші військові виконували свої обов’язки, Шабунін цього не робив. У Юшка виник умисел одержати неправомірну вигоду нематеріального характеру для себе у виді використання можливостей від знайомства з Шабуніним», – сказав прокурор Олег Зоря.

Повідомляється, що за даними слідства, Шабунін отримував грошове забезпечення військовослужбовця у повному обсязі протягом 2022-2023 років. Загальна сума збитків, завданих державі, перевищує 224 тис. грн. Прокурор просив заставу 224 тис. грн.

Повідомляється, що адвокати вважають підозру необґрунтованою. За їхніми словами, елементів злочину в його діях немає. А застава може бути від 3 тис. грн до максимум 60 тис. грн і просили запобіжний у вигляді особистого зобов'язання.

Юшко розповів Суспільному, що знайомий з Шабуніним. Він їздив у відрядження, але все робили законно.

«Все було підписано згідно з листами звернення. В положенні про проходження військової служби сказано, що можна відряджати до державних органів управління та освіти контрактників, про мобілізованих нічого не вказано. Інкримінують буцімто виплачував бойові. Кабінет міністрів прийняв постанову, що всім військовослужбовцям, правоохоронцям, прикордонникам виплачувати додаткову грошову винагороду збільшену до 30 тис. грн. Всім виплачували до березня 2023 року. Далі розділили за заслуги», – розповів Віктор Юшко.

Призначення Юшку застави у понад 60 тис. грн – найсуворіший з усіх можливих щодо цієї категорії правопорушень, заявили у Центрі протидії корупції.

«Обрання застави у справі, де прокурор навіть не зміг пояснити в чому склад злочину, свідчить про те, що єдиною метою є бажання схилити Юшка надати неправдиві свідчення щодо Віталія Шабуніна», – йдеться в дописі Центру.

Голови організації Віталія Шабуніна на засіданні не було. У лютому у Facebook він повідомляв, що в київську територіальну оборону долучився з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. А його першому комбату Державне бюро розслідувань оголосило підозру.

«ДБР стверджує, що у комбата: “виник умисел одержати неправомірну вигоду нематеріального характеру для себе у виді використання можливостей від знайомства з Шабуніним В.В. Про яку саме «неправомірну вигоду нематеріального характеру» йдеться ДБР не вказує. Для «реалізації цього умислу» комбат погодив мені відрядження в НАЗК, яке «знаходиться віддалено від районів ведення бойових дій, і що це дало мені можливості не виконувати бойові завдання військової частини», – писав Шабунін.

Нагадаємо, екскомандира дивізіону однієї з військових частин на Херсонському напрямку повідомили про підозру в одержані хабаря та перевищенні службових повноважень. За даними слідства, затриманий ймовірно відпускав військовослужбовців у відпустки та приховував їхню відсутність від командування. За це він брав з військових гроші або цінні речі, зокрема побутову та комп’ютерну техніку. Також фігурант вимагав гроші з військових, погрожуючи покараннями за нібито порушення службової дисципліни.

Раніше у лютому цього року за хабарництво затримали виконувача обов’язків голови Хмельницької районної державної адміністрації. Він організував оборудку і за гроші допомагав уникнути мобілізації працівникам підприємств, яким не продовжили бронь.