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На початку війни вивіз родину з Луганщини і став до лав ЗСУ. Згадаймо Сергія Леонова

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На початку війни вивіз родину з Луганщини і став до лав ЗСУ. Згадаймо Сергія Леонова
Після початку повномасштабного вторгнення РФ родина Сергія Леонова покинула рідний дім та переїхала до Львова
колаж: glavcom.ua

За особистий героїзм Сергій Леонов був посмертно нагороджений орденом «За мужність» III-го ступеня та орденом «Хрест Героя»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Леонова.

Життя захисника України Сергія Леонова, уродження Луганщини, обірвалося 1 вересня 2022 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Сергій Леонов народився 18 грудня 1980 року у місті Кремінна Сіверськодонецького району Луганської області. 

Навчався у Кремінському ліцеї №1 Кремінської міської ради Луганської області, згодом вступив до колишнього Професійно-технічного училища №91.

Після завершення навчання спершу займався фермерським господарством, а з 2021 року працював охоронцем на підприємстві у Краматорську. Мав неабияку фізичну підготовку, постійно підтримував себе у спортивній формі. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації родина Сергія Леонова була змушена покинути рідний дім та переїхала до Львова.

Сергій Леонов добровольцем став на захист Батьківщини від загарбників до лав 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр»
Сергій Леонов добровольцем став на захист Батьківщини від загарбників до лав 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр»
фото: Львівська міська рада

Сам він добровольцем став на захист Батьківщини від загарбників до лав 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних Сил України. Виконував бойові завдання на східному напрямку.

За особистий героїзм був посмертно нагороджений численними відзнаками, зокрема, орденом «За мужність» III-го ступеня та орденом «Хрест Героя».

Життя захисника України обірвалося 1 вересня 2022 року. Чин похорону військовослужбовця відбувся 22 лютого у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Поховали воїна на Личаківському кладовищі. 

У Сергія Леонова залишилися мама, сестра з родиною та син. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання війна незалежність українці навчання Холодний Яр хрест

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